¿Contour basado en la ciencia? Descubre las bases del truco de maquillaje que esculpe el rostro

Ya sea que hagas la técnica de trazos de Victoria Beckham, te pongas puntitos de cremas de color como Jennifer López o realices trazos con corrector como Lady Gaga, ningún truco de maquillaje será tan efectivo como el que aprendimos en TikTok.

Aunque el contouring no es algo novedoso, esta técnica de maquillaje ha ganado popularidad en los últimos años. Sus principios son sencillos: utilizar tonos más oscuros y más claros para crear la ilusión de profundidad y dimensión en el rostro.

Si bien no hay evidencia científica que respalde directamente los beneficios del contouring, algunos estudios sugieren que el maquillaje puede realzar el atractivo facial y generar respuestas neuronales afectivas.

Esto se debe a que el contorno puede hacer que nuestro rostro parezca más simétrico y mejorar nuestros ángulos faciales, los cuales nuestro cerebro tiende a encontrar más atractivos.

Beneficios del contouring

El maquillaje de contorno ofrece una variedad de beneficios que te sorprenderán:

1) Acentúa rasgos faciales específicos: Da la sensación de pómulos más altos, una mandíbula más definida o una nariz más delgada.

2) Mejora la estructura ósea facial: Esto se logra al añadir profundidad, lo que ayuda a definir los rasgos de manera favorecedora.

3) Crea profundidad y dimensión en la piel: Cuando aprovechas las luces y sombras para resaltar tus ángulos, vas a lograr una apariencia natural y radiante.

4) Se adapta a cualquier forma de rostro: No hay duda de que el contouring realza y complementa tus características únicas, aportando ese toque de dramatismo que el maquillaje necesita.

¿Bases científicas?

No hay ningún estudio científico que respalde la técnica que está causando furor en TikTok, pero los resultados son el mejor respaldo.

A través de sus distintas cuentas en redes sociales, el doctor Charles, MD, dermatólogo, experto en salud, belleza y medicina funcional, explica los pasos para realizar el mejor contour que has probado.

En primer lugar, traza una línea suave con un tono oscuro desde la aleta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Luego, traza otra línea, pero diagonal, desde la comisura del labio hasta el rabillo del ojo. Al hacerlo, tendrás una especie de cruz sobre las mejillas.

Ahora, pon atención, fíjate en el punto donde ambas líneas se conectan, ya que este es el punto más destacado del rostro y donde se proyectan los pómulos. A partir de este punto, traza la curva de tu contour para lograr un resultado natural y bien definido en los pómulos. Deberás aplicar el producto debajo de este punto para resaltar y esculpir tu rostro.

Errores comunes

¡Cuidado! Si aún no lo has intentado (¿en qué planeta vives?). Pero, si eres principiante o has tenido resultados poco favorecedores, es importante que conozcas algunos errores comunes.

Elegir tonos demasiado oscuros , lo que puede crear una apariencia poco natural. Se recomienda seleccionar un tono que sea solo unos pocos tonos más oscuro que tu tono de piel natural.

, lo que puede crear una apariencia poco natural. Se recomienda seleccionar un tono que sea solo unos pocos tonos más oscuro que tu tono de piel natural. Usar demasiado iluminador, lo cual puede hacer que tu rostro se vea grasoso y demasiado brillante. La clave está en aplicar el iluminador de manera moderada y lograr un efecto radiante y sutil.

lo cual puede hacer que tu rostro se vea grasoso y demasiado brillante. La clave está en aplicar el iluminador de manera moderada y lograr un efecto radiante y sutil. Emplear tonos que no se complementan o combinan bien entre sí, lo que provoca una apariencia poco natural.

o combinan bien entre sí, lo que provoca una apariencia poco natural. No difuminar, la mezcla de los cosméticos es crucial al contornear el maquillaje, ya que saltarse este paso puede generar líneas marcadas y una apariencia poco auténtica. Se recomienda difuminar bien, utilizando una esponja o cepillo limpio.

la mezcla de los cosméticos es crucial al contornear el maquillaje, ya que saltarse este paso puede generar líneas marcadas y una apariencia poco auténtica. Se recomienda difuminar bien, utilizando una esponja o cepillo limpio. Exagerar con la cantidad de producto de contorno puede resultar en una apariencia gruesa y poco favorecedora. Es importante aplicar el producto gradualmente y con una mano ligera, para lograr un aspecto natural y sofisticado.

Todo se trata de prueba y error, ¡bendita agua micelar! Recuerda, el contouring es una técnica de maquillaje poderosa que puede transformar y realzar tu apariencia. Inténtalo, podrás acentuar tus rasgos faciales, mejorar la estructura ósea, crear profundidad y dimensión, y añadir dramatismo a cualquier diseño.