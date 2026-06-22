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Belleza

Corte de pelo en capas, la tendencia de los 2000 que estarán de moda para verte hasta 10 años más joven

Si estás pensando en un cambio de look sin arriesgar demasiado, el corte de pelo en capas podría ser la respuesta.

Junio 21, 2026 • 
Karen Luna
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Corte de pelo en capas, la tendencia de los 2000 que estarán de moda para verte hasta 10 años más joven

Getty Images

El corte de pelo en capas está viviendo un regreso fuerte en 2026 y no es casualidad: los estilistas lo colocan entre las tendencias más buscadas porque aporta movimiento, volumen y un efecto rejuvenecedor inmediato. Inspirado en los estilos icónicos de los 2000, este look vuelve renovado, más suave y adaptable a todo tipo de cabello.

En palabras simples, las capas consisten en trabajar el cabello en distintos niveles de longitud para crear textura y caída natural. Esto permite que la melena no se vea pesada ni rígida, sino más ligera y con dinamismo, algo clave en las tendencias actuales de belleza que priorizan lo natural sobre lo estructurado.

El regreso del estilo 2000: capas, flequillo y movimiento

Si algo define el resurgimiento del corte en capas estilo 2000, es su estética desenfadada. Vuelve el famoso “look effortless” que se llevaba con melena larga, mechones sueltos y flequillo tipo cortina.

Este último también regresa con fuerza en 2026, ya que ayuda a suavizar facciones y enmarcar el rostro, logrando un efecto visual más fresco y juvenil .

Las versiones más populares hoy incluyen:

  • Lob en capas (media melena con movimiento)
  • Butterfly cut (capas largas con volumen tipo mariposa)
  • Shag moderno (capas más marcadas y textura desenfadada)
  • Capas suaves invisibles para un acabado natural

Todas comparten algo en común: dar vida al cabello sin esfuerzo.

Por qué el corte en capas rejuvenece tanto

Más allá de la estética, el éxito del corte de pelo en capas 2026 está en su efecto visual. Las capas crean sombras, luz y movimiento alrededor del rostro, lo que ayuda a suavizar rasgos y restar años de forma sutil.

Además, estilistas coinciden en que este tipo de corte funciona en casi todos los tipos de cabello: liso, ondulado o rizado, ya que se adapta a la textura natural en lugar de imponer una forma rígida .

Un clásico reinventado para la belleza actual

Lo interesante de esta tendencia es que no busca exagerar, sino equilibrar. El cabello se lleva más libre, con menos estructura marcada y más fluidez. Es un guiño directo a los años 2000, pero con una versión mucho más pulida y actual.

Por eso el corte en capas se ha convertido en una opción favorita para quienes quieren un cambio sin perder longitud y, sobre todo, para quienes buscan un look fresco sin complicaciones.

En definitiva, el regreso de las capas confirma algo claro: la moda capilar vuelve a lo natural, a lo ligero y a lo que favorece sin esfuerzo. Un clásico de los 2000 que ahora se reinventa para seguir siendo uno de los cortes más rejuvenecedores del momento.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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