Belleza

Corte mixie: así se lleva el look que estiliza el cuello, afina las facciones y favorece a mujeres maduras

El corte de pelo que combina la frescura del pixie y la sofisticación del mullet regresa con fuerza este otoño como el aliado para rejuvenecer sin perder el estilo.

October 08, 2025 • 
Lily Carmona
Corte mixie así se lleva el look que estiliza el cuello, afina las facciones y favorece a mujeres maduras.png

Este otoño le pertenece a los cortes de pelo cortos.

Getty Images

El corte mixie es la fusión ideal entre dos estilos icónicos: el pixie, corto y audaz, y el mullet, con mechones más largos en la parte trasera. El resultado es un look equilibrado que proyecta elegancia y actitud moderna a la vez. Este tipo de corte es perfecto para quienes buscan un cambio de look visible, pero sin llegar a un estilo extremo. Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes tipos de rostro, edades y texturas de pelo, siendo la piel madura una de las que mejor lo lucen, pues este corte logra alargar visualmente el cuello, suaviza las facciones y aporta un efecto de lifting natural.

¿Por qué el mixie es el corte ideal a partir de los 40?

El mixie cut no solo es un corte que está de moda, sino que se ha convertido en una opción rejuvenecedora para mujeres que buscan aportar un aire fresco a su imagen sin comprometer su elegancia. Su estructura despeinada en la parte superior aporta volumen y movimiento, mientras que los mechones que van en la parte de atrás y se llevan largos, estilizan el rostro destacando la zona del cuello, logrando que este tenga una apariencia visual de alargamiento.

Además, se adapta fácilmente a diferentes estilos de vida, por lo que puedes apostar por él en un acabado pulido perfecto para la oficina o con ondas ligeras que no solo te harán lucir una imagen más relajada, sino también un aire juvenil.

Cómo llevar el corte mixie según tu tipo de pelo

Si bien es cierto que este estilo se adapta prácticamente a casi todas las melenas, es importante que, antes de realizarlo, se consideren ciertos aspectos que nos ayuden a lucirlo mejor.

Por ejemplo, si tu pelo es liso, la recomendación es llevarlo con fleco para darle un poco de volumen y así ayudar a suavizar el rostro. Si tu melena es ondulada, podrás llevarlo de forma natural sin la necesidad de recurrir a un proceso de estilizado muy laborioso, pues por sí sola tu textura hace magia para que este luzca desenfadado y voluminoso.

Sobre pelo chino, se recomienda apostar por rizos cortos para darle al corte movimiento mientras se respeta la estructura natural de la melena; para este pelo es importante jugar con productos ligeros como cremas que resalten su brillo y lo definan sin apelmazar.

Un corte muy favorecedor

Al ser un corte que resalta especialmente el rostro, el consejo de los expertos es acompañarlo con un maquillaje natural que enfatice la mirada y resalte nuestros pómulos. Algunos estilistas señalan que bases en tonos cálidos y con textura luminosa ayudarán a que nuestra piel mantenga una imagen fresca que, en conjunto, logra, sin lugar a dudas, un estilo altamente rejuvenecedor en nuestra apariencia.

Este corte puede adaptarse perfectamente a cualquier ocasión, así que las prendas con las que decidas acompañarlo no suponen ningún tipo de problema para proyectar una imagen fresca.

El corte mixie es mucho más que una tendencia pasajera; este corte de pelo se ha convertido en sinónimo de renovación y jovialidad. Su capacidad para equilibrar sofisticación con rebeldía y modernidad lo convierte en el corte estrella de este otoño y la apuesta segura para proyectar elegancia sin esfuerzo.

Cortes de pelo
Lily Carmona
