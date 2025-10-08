Cortes de pelo con volumen: 5 estilos que rejuvenecen y aportan elegancia a los 50

A cierta edad, el pelo puede perder densidad o brillo; por ello, elegir un corte de pelo con volumen se convierte en la mejor estrategia para rejuvenecer la melena sin recurrir a cambios drásticos. Este otoño 2025, los salones de belleza se llenan de estilos versátiles que aportan cuerpo, suavizan las facciones y proyectan elegancia natural.

Estos son los cinco cortes de pelo que más favorecen a los 50 y logran proyectar sobre nosotras una imagen más fresca e iluminada.

Corte wavy

Ideal para quienes desean una imagen relajada pero sofisticada. El corte wavy combina capas sutiles con un acabado ondulado natural que aporta textura sin necesidad de plancha o tenaza. Las ondas suaves levantan el rostro y crean ese efecto “lifting” que rejuvenece al instante.

Corte con capas

Las capas largas nunca pasan de moda porque aportan dinamismo sin restar elegancia. Este estilo es perfecto para melenas de pelo fino o lacio, ya que genera volumen desde las puntas y permite múltiples peinados, ya sea desde cepillos redondos, un estilo con ondas marcadas o un recogido sofisticado.

Corte bob escalonado

El bob escalonado es uno de los cortes más favorecedores a los 50. Gracias a su estructura en degradado, aporta volumen en la coronilla y enmarca el rostro. Puede llevarse con peinado de raya lateral para suavizar los rasgos o con flequillo ligero para un toque moderno y francés.

Corte clavicut

Entre el corte bob y long bob, se encuentra este corte de pelo, el cual llega justo a la altura de la clavícula. El clavicut se ha convertido en el favorito de muchas, especialmente de aquellas que desean lucir un look pulido que no requiera de mucho mantenimiento. Este corte da la sensación de densidad, estiliza el cuello y es de lo más práctico y fácil de llevar.

Corte shag

Inspirado en los años 70, el corte shag vuelve con fuerza este otoño. Su encanto está en las capas irregulares que lo conforman y el acabado despeinado que refleja, con el que aporta volumen natural. Favorece especialmente a melenas de pelo ondulado y grueso.

Llegar a los 50 no tiene por qué orillarnos a renunciar al estilo; todo lo contrario, es la edad ideal para perfeccionarlo. Estos cortes de pelo llenos de movimiento y volumen son prueba de que la elegancia y la frescura pueden convivir de forma armónica en una misma melena. ¿Cuál de estos estilos te atreverías a llevar?