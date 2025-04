Cuáles son los tonos de pelo más favorecen a las mujeres a partir de los 40 años, según la inteligencia artificial

Las tendencias en tintes capilares no se limitan a los surgimientos que hay en cada temporada, sino que también existen ciertos estilos clásicos que no pierden vigencia y sirven como referentes para quienes buscan renovar su imagen. En el caso de las mujeres a partir de los 40 años que están pensando en un cambio de look, una alternativa para encontrar el color ideal, es considerar aquellos tonos de pelo que favorecen y ayudan a disimular la edad, según la inteligencia artificial.

5 colores de pelo que rejuvenecen y le quedan bien a mujeres +40

Aunque no existen reglas escritas respecto a qué estilos son obligatorios a partir de determinada edad, sí hay algunas recomendaciones que son de utilidad al momento de elegir el mejor tono de cabello para verse joven. De acuerdo con ChatGPT, estos son 5 tonos de cabello perfectos para mujeres +40.

1. Castaños cálidos. Los caramelo, avellana y chocolate claro, tienen la ventaja de que aportan profundidad y calidez a la piel. Esta combinación es especialmente positiva para iluminar el rostro y evitar que las facciones se endurezcan.

Anne Hathaway es una de las celebridades que siempre luce más joven gracias a su estilo y color de pelo Getty Archivo

2. Babylights y balayages. Las mechas que son entre rubias y doradas son una opción para casos en donde teñir toda la melena no es factible por cualquier razón. Aquí puede recurrirse a efectos de color que cumplan con el mismo propósito de aportar vitalidad al rostro.

3. Rubios dorados. El rubio miel, dorado y almendrado son opciones que agregan luz y van bien con las pieles de claras a medias que ya presentan algunos signos de envejecimiento. Los cutis opacos suelen ser los principales responsables de crear un efecto de “mayor edad”, por lo que buscar una coloración contraria es la mejor alternativa para combatirlo.

Los rubios con destellos dorados son perfectos para darle luminosidad a la piel Instagram

4. Cobrizos suaves. Las tinturas que combinan el rojo, naranja y dorado, son perfectas para mujeres a partir de los 40 que pretendan darle calidez a su imagen y suavizar sus facciones. Se recomienda especialmente para pieles con tendencia a los subtonos cálidos.

Los rojizos suaves son perfectos para mujeres a partir de los 40 años Getty Archivo

5. Grises o platinados. Generalmente, es desde la entrada a la cuarta década de vida que las canas comienzan a ser mayormente visibles. Si no quieres cubrirlas, pero sí esperas que al menos se vean parejas, entonces apostar por un tinte entre grisáceo y platinado es una idea que podría ser útil. Existen afectados aperlados que potencializan las facciones de forma natural y hasta dan un aire de elegancia.