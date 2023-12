Dakota Johnson confiesa sus trucos de belleza y revela cuántas horas duerme para mantenerse radiante

Siendo una de las “nepo babies” más populares del espectáculo, Dakota Johnson se ha ganado también su entrada al club de las mujeres más atractivas de Hollywood; no por nada fue seleccionada por los directores James Foley y Sam Taylor-Wood para protagonizar una de las cintas más atrevidas de la industria en los últimos tiempos: Cincuenta Sombras de Grey, serie de filmes basada en las novelas de la escritora británica E. L. James.

Además de su gran belleza, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson posee un talento inigualable, el cual la ha llevado a ser una de las actrices más solicitadas por los productores, lo cual también ha hecho que su ritmo de trabajo sea imparable últimamente.

Sin embargo, a pesar de la acumulación de compromisos que aqueja a la agenda de Dakota, la actriz se ha dado tiempo de compartir con sus fans algunos de sus secretos más efectivos de belleza, entre los cuales se encuentra el truco de dormir muchas horas, ¿cuántas? Aquí en VANIDADES te lo contamos.

Como toda una actriz consolidada, Dakota compartió sus secretos con The Wall Street Journal @wsjmag

La rutina energética y de belleza de Dakota Johnson

La protagonista de “Persuasión”, acaba de terminar una amplia jornada de filmación y promoción de su nuevo proyecto: “Madame Web”, en el cual actuará con una de las figuras juveniles más populares de los últimos años, Sydney Sweeney.

Sin embargo, a pesar de la extenuación que representa su profesión, Johnson procura mantener sus hábitos.

Dakota Johnson es considerada como una de las celebridades más bellas de Hollywood de la actualidad Taylor Hill/ Getty Images

“No tengo una hora fija para despertar, depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo un día libre el lunes, dormiré todo lo que pueda. Dormir es mi prioridad, no soy funcional si obtengo menos de 10 horas”, reveló la actriz de 34 años durante ante el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Las horas que procura dormir Dakota podrían resultar una extravagancia en un mundo donde el ritmo de vida es muy acelerado y en donde los expertos recomiendan un promedio de 7 horas de sueño para personas adultas. Sin embargo, ella argumenta que tal rutina la ayuda a controlar su ansiedad y cumplir con su estricta agenda laboral.

Meditar, otro indispensable para Dakota Johnson

Dakota Johnson no olvida su rutina diaria de meditación para mantenerse bella y con energía

La heredera del legado Griffith tampoco omite la práctica cotidiana de meditación, especialmente señala que lo realiza dos veces al día.

"Últimamente he practicado mucho la respiración y eso me ha ayudado mucho con la ansiedad”.

Por último, otro aliado de belleza de Dakota son las duchas, ya que menciona: “Si a mitad del día pienso: “Oh Dios, ¿qué es este mundo?” Me meteré en la bañera. Encuentro que el agua realmente me pone los pies en la tierra”, lo cual deja en claro los tres métodos de belleza esenciales seguidos por una de las referentes de la actuación en Hollywood más en tendencia de los últimos años.