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Belleza

Del bob al Pixie: los 3 cortes de pelo que más adelgazan la cara

Si buscas un cambio favorecedor, moderno y fácil de adaptar, cualquiera de estos tres cortes puede convertirse en tu próximo aliado de belleza.

Junio 15, 2026 • 
Karen Luna
Cortes de pelo corto que afinan el rostro y tienen efecto lifting

Del bob al Pixie: los 3 cortes de pelo que más adelgazan la cara

Getty Images

Si estás pensando en cambiar de look, hay una buena noticia: no necesitas una transformación radical para conseguir un efecto favorecedor. Algunos estilos tienen la capacidad de crear una ilusión visual que estiliza las facciones, suaviza los rasgos y hace que el rostro luzca más alargado. Entre ellos destacan tres clásicos que siguen marcando tendencia este año.

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Desde el elegante bob hasta el atrevido pixie, estos cortes de pelo se han convertido en favoritos de estilistas y celebridades porque ayudan a equilibrar el volumen del rostro y aportan una apariencia fresca y moderna.

Bob largo: el favorito para estilizar el rostro

El long bob, también conocido como lob, es uno de los cortes más versátiles y favorecedores. Su longitud suele quedar entre la mandíbula y los hombros, lo que ayuda a crear líneas verticales que visualmente alargan la cara.

Además, este estilo funciona bien en cabello liso, ondulado e incluso ligeramente rizado. Cuando se combina con una raya lateral o capas suaves alrededor del rostro, el efecto estilizador se potencia todavía más.

Otra ventaja es que requiere poco mantenimiento y permite recoger el cabello cuando se busca un look diferente.

Pixie con volumen: pequeño pero poderoso

El corte pixie demuestra que el cabello corto también puede ser un gran aliado para quienes desean afinar visualmente el rostro. La clave está en apostar por una versión con volumen en la parte superior y laterales más ligeros.

Este contraste genera una sensación de altura que ayuda a equilibrar las proporciones faciales. Además, deja al descubierto el cuello y la mandíbula, aportando una imagen sofisticada y moderna.

Aunque muchas personas creen que el pixie solo favorece a ciertos tipos de cara, la realidad es que puede adaptarse fácilmente con diferentes largos de flequillo y texturas.

Corte en capas largas: movimiento que favorece

Las capas largas continúan siendo una de las técnicas más recomendadas por los estilistas para quienes buscan un efecto de rostro más delgado sin perder longitud.

Este corte aporta movimiento natural y evita que el cabello se vea pesado alrededor de las mejillas. Las capas que comienzan por debajo del mentón ayudan a enmarcar la cara de forma estratégica, creando una apariencia más estilizada.

¿Cuál elegir?

La mejor opción dependerá de tu tipo de cabello, estilo de vida y preferencias personales. Sin embargo, tanto el bob largo, el pixie con volumen como las capas largas tienen algo en común: ayudan a crear un efecto visual que estiliza el rostro y aporta un aire rejuvenecido.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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