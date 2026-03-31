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Belleza

El corte bixie que suaviza facciones y será tendencia en 2026

Corte bixie: descubre por qué este híbrido entre bob y pixie será la gran tendencia de cabello en 2026. Favorece a todas y rejuvenece al instante.

Marzo 31, 2026 • 
Gabriela Santillán
corte bixie 2026.png

Si quieres renovar tu imagen sin perder versatilidad, el bixie es una apuesta segura. Funciona tanto para looks casuales como para estilos más sofisticados, y se adapta fácilmente a diferentes edades y estilos de vida.

Getty Images

Si estás pensando en un cambio de look para 2026, hay un nombre que debes conocer (y probablemente pedir en tu próxima visita al salón): el corte bixie. Este estilo es una combinación del corte bob y el pixie, se perfila como la tendencia capilar más fuerte de este año gracias a su versatilidad, frescura y efecto rejuvenecedor inmediato. Además es la alternativa perfecta si buscas estar fresca esta primavera.

¿Qué es el corte bixie?

El bixie es un corte de pelo que combina la estructura corta y atrevida del pixie con el movimiento y la suavidad del bob. El resultado es un look atrevido, ligero y con textura, ideal para quienes buscan un cambio radical. A diferencia del pixie clásico, el bixie mantiene un poco más de longitud, especialmente en la parte superior y los laterales, lo que permite que el pelo tenga capas, volumen y te perfume probar diferentes estilos de peinado.

corte de pelo bixie.png

En pocas palabras: el bixie no solo será tendencia en 2026, será el corte clave para quienes buscan modernidad, frescura y un toque rejuvenecedor sin complicaciones.

Getty Images

¿Por qué será tendencia en 2026?

El bixie no es nuevo, pero su regreso responde a una clara tendencia: looks naturales, fáciles de mantener y que realcen la belleza sin esfuerzo. En 2026, el enfoque estará en cortes que enmarquen el rostro y aporten movimiento, justo lo que este estilo logra.

Además, es perfecto para quienes quieren verse más jóvenes sin recurrir a cambios drásticos. Sus capas suaves ayudan a suavizar facciones y aportar dinamismo al rostro.

¿A quién le favorece el corte bixie?

Una de las mayores ventajas del bixie es que es altamente adaptable. Puede ajustarse a distintos tipos de rostro y texturas de cabello:

  • Rostros redondos: aporta altura al rostro y estiliza el cuello
  • Rostros alargados: equilibra la proporción del rostro gracias al volumen lateral
  • Cabello fino: crea la ilusión de tener mayor densidad capilar
  • Cabello grueso: aligera y le da movimiento
pelo bixie corte de pelo.jpg

Fue uno de los cortes de pelo más populares en los años 90.

Getty Images

Cómo llevar el bixie en 2026

La clave del bixie moderno está en la personalización. Algunas de las formas más trendy de llevarlo incluyen:

  • Fleco degrafilado
  • Acabado messy
  • Pulido y con efecto glossy
  • Ondas suaves para un aire romántico

¿Lista para probar algo diferente este 2026?

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
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