El novio de Selena Gomez tiene la manicura para pies más polémico de la temporada: así puedes replicarlo

El novio de Selena Gomez ha causado revuelo con una de las manicuras para pies más originales y polémicas de la temporada, la cual está inspirada en los complejos diseños de las alfombras persas.

Este estilo audaz ha captado la atención por sus detalles y colores vibrantes, siendo un ejemplo de cómo la moda y el arte pueden fusionarse incluso en algo tan cotidiano como una pedicura.

Fue la cuenta de Instagram nailedbytav, especializada en diseños de uñas, quien compartió una imagen de la que presume que se trata de los pies del novio de Selena Gomez, y en donde se puede ver el detallado nail art inspirado en las alfombras persas.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer, pues mientras muchos aplaudieron el original diseño, otros no aprobaron para nada este tipo de nail art. Sin embargo, lo que quedó claro, es que Benny Blanco no teme arriesgarse cuando se trata de decorar sus uñas.

Cómo realizar la manicura inspirada en las alfombras persas, como la del novio de Selena Gomez

Si ya te dieron ganas de probar con este manicure arriesgado y muy original, aquí te contamos cómo puedes lograrlo.

Base sólida: comienza aplicando una base de esmalte de color neutro, como beige o crema, que simule el fondo de una alfombra persa. Asegúrate de que esté bien seco antes de continuar.

Dibujos detallados: usando pinceles finos, recrea los patrones característicos de las alfombras persas. Estos incluyen formas geométricas, líneas onduladas y flores pequeñas. Utiliza colores como rojo, azul, dorado y verde oscuro.

Contrastes vibrantes: para dar ese toque auténtico, añade detalles dorados o plateados en los bordes, y utiliza diferentes tonalidades para los detalles más finos.

Sello de calidad: termina con una capa de brillo protector para sellar el diseño y darle un acabado pulido.