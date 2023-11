El truco de Erika Buenfil para verse sexy y radiante a los 60 años

Fue en plena pandemia de covid-19 cuando Erika Buenfil comenzó a ganar popularidad en TikTok, gracias a sus divertidos videos y sketches de comedia, logrando posicionarse entre las favoritas de los internautas. Ahora, recientemente la actriz cumplió 60 años, estando en una de las mejores etapas de su vida y viéndose más radiante y sexy que nunca.

Por ello, es que en esta ocasión ahondaremos un poco más en los trucos y secretos que la también tiktoker pone en práctica para mantenerse con mucha energía, vitalidad e igual de guapa que en sus tiempos de juventud.



Retoques faciales sin cirugía estética

Si hay algo que ha caracterizado a la artista es su sinceridad, pues ha mencionado en varias ocasiones que siempre le ha gustado hablar con la verdad, de ahí que ella misma comparta con sus fans que se hace uno que otro retoque, pero sin tener que recurrir a las cirugías estéticas.

Erika Buenfil dice que le da miedo someterse a alguna cirugía estética Getty Images

De hecho, en una entrevista confesó que sí ha usado el bótox, pero que no abusa de ello. “Yo no me he hecho ninguna cirugía, todo ha sido a base de bótox, láser que me pongo en la cara y de pronto me acabo de hacer uno en la papada, pero es para eliminar la grasita, pero estirada nunca”, enfatizó.

Parches para las ojeras

También la actriz de Amores Verdaderos sabe que es esencial cuidar el rostro, por lo que pone atención en ellos, sobre todo en la zona de las ojeras, ya que la aparición de estas también pueden sumarte unos años encima de los que realmente se tiene.

“Me pongo estos parches de oro gold... el chiste es decirles que se pongan estos parches buenisímos para ojera”, dijo en uno de sus videos, en el que recalcó la importancia de usarlos.



Aceptarse y quererse: las claves para verse sexy

No obstante, la actitud positiva puede convertirse también en un gran aliado para rejuvenecer nuestra cara y estilo, y eso Erika Buenfil lo sabe muy bien. Por eso, ha manifestado que quererse y aceptarse a sí misma es clave para verse y mantenerse radiante.

La actitud y quererse así misma son algunas de las claves de Erika Buenfil para mantenerse guapa Instagram

Incluso, en una ocasión mencionó a unos reporteros que uno de sus deseos es envejecer con dignidad y aceptar el paso del tiempo, y aunque no está en contra las operaciones estéticas, por el momento no piensa en eso, pues le da miedo someterse a una cirugía de este tipo.