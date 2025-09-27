Este es el corte de pelo con flequillo más favorecedor a los 50 que todas queremos en otoño

Llegó el otoño y con él nuevas tendencias en cortes de pelo, y esta temporada el protagonismo lo tiene un estilo con flequillo que aporta frescura y movimiento. Se trata de un corte en capas desenfadado, ligero y con aire juvenil, perfecto para mujeres de 50 años que quieren suavizar las facciones sin perder elegancia. Además, gracias a su versatilidad, puede adaptarse tanto a melenas cortas como a medias, siempre aportando ese aire actual que rejuvenece.

Flequillo degrafilado, el aliado para restar años

El encanto de este corte está en el flequillo, que no es rígido ni pesado, sino degrafilado con mechones que caen suavemente alrededor del rostro.

Este detalle logra enmarcar la mirada, disimular líneas de expresión y alargar ópticamente el rostro, creando un efecto más juvenil. Además, es un flaco de fácil mantenimiento porque no requiere de un peinado elaborado o de máquinas de calor para estilizarlo; con un poco de textura natural podrás lograr un look perfecto.

El corte en capas desenfadado que aporta frescura

Otro de los puntos fuertes de este estilo es el corte: capas para agregar textura, movimiento y ese aspecto desenfadado que está en tendencia y ayuda a rejuvenecer. Esta técnica rompe con la rigidez de cortes más clásicos como el corte bob o el midi, añadiendo dinamismo a la melena, lo que se traduce en una apariencia más fresca y relajada. El corte ideal para aquellas mujeres que buscan un aire moderno, pero sin comprometer la sofisticación; esta opción es la prueba de que la naturalidad siempre nos va a favorecer.

¿Por qué funciona a los 50?

A partir de los 50, el pelo suele necesitar un extra de volumen y luminosidad. Este corte en capas con flequillo ayuda a crear cuerpo en la parte superior y movimiento en las puntas, logrando una melena equilibrada. Además, el efecto degrafilado hace que cualquier tono de pelo (desde los rubios hasta los tonos castaños y rojizos) luzca con más profundidad y brillo. Una de sus grandes ventajas es que su estilo rejuvenecedor también es sencillo de peinar, adaptándose tanto a un look casual como a ocasiones más elegantes.

Este otoño, el corte en capas con flequillo degrafilado se convierte en el aliado perfecto para quienes desean refrescar su imagen y proyectar un estilo moderno a los 50. Con su capacidad de suavizar las facciones, aportar movimiento y estar años sin esfuerzo, este look se perfila como uno de los más favorecedores de la temporada. ¿Estás lista para llevarlo durante el otoño?