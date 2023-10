Jamie Lee Curtis y otras artistas que nos dan una gran lección de autoaceptación al sumarse a la tendencia del no make up

En los últimos años, una de las tendencias que ha predominado en varias artistas de Hollywood, como Jamie Lee Curtis o Pamela Anderson, es el usar poco o nada de maquillaje, dándonos una gran lección de autoaceptación y amor propio. Por ello hoy decidimos hacer un recuento de estas artistas que han decidido romper paradigmas y lucir su rostro tal y como es.

Jamie Lee Curtis

Desde hace un tiempo, la veterana actriz tomó la decisión de mostrar su envejecimiento de forma natural, dejándose al descubierto sus canas y también sumándose a la lista de famosas que han dejado atrás las capas de maquillaje.

Jamie Lee Curtis ha optado por mostrar su envejecimiento al natural, dejándose las canas y usando poco o nada de maquillaje Instagram

La protagonista de Halloween Ends se ha declarado en contra de las cirugías plásticas y el bótox, a pesar de que ella misma aceptó que ha recurrido a ellas en el pasado. Y si bien, en algunas ocasiones la hemos visto con un make up muy sencillo, en sus redes sociales suele compartir fotografías suyas al natural y sin maquillaje.

Pamela Anderson

La exuberante actriz de Guardianes de la Bahía sorprendió hace muy poco al asistir a la Semana de la Moda de París sin una gota de maquillaje, una acción que fue aplaudida por la propia Jamie Lee Curtis, considerándolo como un acto valiente y de rebeldía.

Pamela Anderson lució sin una gota de maquillaje en la Semana de la Moda de París Instagram

Sin embargo, la decisión de no maquillarse surgió en ella en 2019, cuando murió su maquillista de toda la vida, Alexis Vogel, y a partir de ahí fue más frecuente verla sin make up. “Cuando ella falleció me planteé qué sentido tenía que no fuese ella quien crease mi maquillaje”, contó.

Gwyneth Paltrow

Otra de las famosos que ha optado por no usar maquillaje desde hace tiempo es Gwyneth Paltrow. Si no nos crees, echa un vistazo a sus redes sociales, sobre todo a su Instagram, en donde en varias ocasiones ha compartido fotografías de su rostro a cara lavada.

Gwyneth Paltrow también se ha dejado ver en varias ocasiones sin maquillaje Instagram

Además de ello, también se ha dejado ver con unas cuántas canas. Sin embargo, también ha dejado claro que tiene una estricta rutina de cuidado de la piel, ya que su rostro no deja de verse radiante.

Cameron Díaz

En una ocasión, Cameron Diaz reveló la razón por la que ya no quiere maquillarse y la cual tiene que ver con todo lo que le causaron a su autoestima los productos de belleza y los estragos a nivel emocional que le dejaron.

Desde hace unos años, Cameron Diaz reveló que ya no le gusta maquillarse Especial

“Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he comprado todos los productos en ciertos momentos”, reconoció la actriz de Loco por Marry.

Sin duda, estas celebrities nos dejan claramente una gran lección de amor propio, invitándonos a aceptarnos tal y como somos, sin importar la edad, y demostrándonos que la seguridad de una mujer no está en lo que se pone o viste, sino en su actitud.