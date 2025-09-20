Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas

Cuando se trata de marcar tendencias de belleza, Kylie Jenner siempre va un paso adelante. Esta vez, la menor de las Kardashian-Jenner sorprendió en redes con unas uñas rosas al estilo “bubble gum”, un diseño vibrante y femenino que rápidamente se está posicionando como el favorito de la temporada.

El tono elegido por la empresaria y modelo, un rosa chicle intenso y pigmentado, no solo resalta por su frescura y toque juvenil, sino que también tiene beneficios estéticos como estilizar visualmente las manos y disimular la presencia de manchas o pequeñas imperfecciones en la piel. ¿Ya lo conocías?

El encanto del rosa chicle en las uñas

El color rosa siempre ha sido sinónimo de feminidad, y pareciera ser que luego del estreno de la película de “Barbie”, ¡hace ya dos años!, este color sigue moviendo las tendencias. En esta ocasión, apostando por un tono rosa chicle, que nos regala un acabado juvenil y moderno.

Además de ser la apuesta segura de aquellas que desean un diseño de uñas versátil que pueda llevarse en entornos casuales y semiformales, este color aporta protagonismo sobre nuestras manos, creando un contraste llamativo e interesante que a más de una nos robó el corazón.

Kylie Jenner: el poder de dictar tendencias

No es la primera vez que Kylie impone moda con sus uñas; a lo largo del 2025, especialmente dentro de estos últimos meses, la modelo nos ha deleitado con diseños únicos, creativos y arriesgados, convirtiendo el nail art (como algunas de sus contemporáneas; sí, estamos hablando de ti, Hailey Bieber) en un accesorio clave de su imagen.

Las uñas rosa chicle son la opción para un manicure vibrante. Instagram @kyliejenner

El hecho de que Kylie haya apostado por un color tan vibrante como este a inicios del otoño nos confirma que las paletas tierra y oscuras no serán las únicas que dominarán el mundo de las uñas esta temporada.

Cómo llevar las uñas estilo bubble gum

Si quieres replicar el manicure de Kylie, la recomendación es apostar por un acabado uniforme, es decir, no coloques decoraciones o acabados extra, pues el diseño que ella lleva se caracteriza por tener únicamente al color rosa como protagonista.

Puedes llevarlas en su versión corta; sin embargo, nuestro consejo es que elijas llevar tus uñas rosas largas para darles mayor visibilidad y estilizar tus dedos. Kylie apuesta por una forma en punta almendra, aunque puedes lucirlas en punta coffin o cuadrada; con cualquiera lograrás ese efecto llamativo.

Kylie Jenner y su manicure de uñas rosas “bubble gum” llegan como la inspiración perfecta para llevar en cualquier temporada del año y el mejor aliado para apostar por unas manos con apariencia de porcelana. ¿Este color será tu próximo set de uñas?