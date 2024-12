La nueva tendencia de maquillaje para las mujeres de 50: maquillaje minimalista

La tendencia de un maquillaje más natural o minimalista se está consolidando entre las mujeres de más de 50 años, especialmente en eventos de gala. Anoche se celebraron los ‘Premios Gotham’ donde celebridades como Angelina Jolie, Demi Moore y hasta Pamela Anderson, lucieron beauty looks muy naturales. Esta tendencia ya la habíamos visto con Lily Collins en la alfombra roja del musical “The Devil Wers Prada”.

En los ‘Gotham Awards’, destacaron los looks sencillos pero impactantes. Este estilo no solo resalta la belleza natural, sino que también promueve un mensaje de que menos es más.

¡Inspírate en las celebs para un maquillaje minimalista!

1. Opta por bases ligeras

Para lograr una piel desnuda, lo mejor es optar por bases más ligeras como las BB Creams, CC Creams, incluso bloqueadores o cremas con color. El exceso de base puede acentuar las líneas de expresión y restar frescura al rostro y al contrario, las BB creams hidratan y unifican el tono.

2. Delineados sútiles

Un delineado sutil muy pegado a la base de las pestañas, ayuda a definir los ojos sin exagerar. Difuminarlo ligeramente puede reforzar el efecto de la máscara de pestañas y dar un aspecto natural, si quieres un efecto más dramático, entonces opta por un cat eye negro con un trazo fino.

Es importante que los trazos sean aplicados con precisión, ya que los maquillajes muy naturales, si no se trabajan correctamente, pueden provocar el efecto de sleepy eyes (ojos cansados). Por eso, un trazo limpio y bien ejecutado es clave para mantener la frescura y vitalidad en la mirada.

Menos es más: Angelina Jolie es una de la celebs que muestran cómo el maquillaje sencillo potencia la belleza a cualquier edad. Getty Images

Tip Vanidades: Aplica corrector solo en el área más oscura de las ojeras, cerca del lagrimal, para evitar marcar arrugas.

Si quieres darle un brillo extra a tus ojos, puedes aplicar iluminador en el lagrimal.

3. Coloretes nudes en crema

Para un efecto rejuvenecedor, te recomendamos aplicar blush en tonos afrutados hacia las sienes. Esta técnica de maquillaje es muy utilizado por Angelina Jolie y Demi Moore. Si quieres darle un toque glowy a tu piel, te recomendamos usar blushes en crema, son fáciles de difuminar y le dan un toque de color a tu rostro.

Menos pliegues, más estilo. Las sombras en crema son perfectas para un maquillaje impecable, especialmente en pieles maduras. Getty Images

4. Sombras en crema

Chloé Sevigny es un ejemplo perfecto: sombras claras y perladas que iluminan la mirada. Las texturas en crema son ideales para párpados maduros y, si se busca más definición, pueden combinarse con tonos mate en áreas estratégicas.

Puedes optar por un look aún más natural y no aplicar blush. Getty Images

Además este tipo de sombras son muy fáciles para ser moldeadas, ya que suelen fundirse mejor con la piel, proporcionando un aspecto fresco y uniforme que es perfecto para looks minimalistas.