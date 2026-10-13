Labios difuminados: la tendencia de maquillaje que reemplaza al delineado marcado y logra un efecto más natural y elegante

Las líneas perfectamente definidas están cediendo terreno a un maquillaje más relajado. Ahora, el color se integra con los labios sin marcar demasiado sus bordes, creando un acabado que parece aplicado con los dedos y aporta un toque de naturalidad al rostro.

Inspirada en las tendencias de belleza coreanas, esta técnica permite jugar con distintas intensidades y texturas, desde los tonos nude hasta los rojos cereza. Su principal atractivo es la versatilidad: funciona con un maquillaje minimalista de día y también con propuestas más sofisticadas para la noche.

¿Qué son los blurred lips y cómo se llevan?

Esta técnica se caracteriza por suavizar el contorno y concentrar, en algunos casos, una mayor intensidad de color en el centro de la boca. A diferencia del delineado tradicional, no busca dibujar una forma perfectamente definida, sino crear una transición gradual entre el pigmento y la piel.

El resultado puede ser mate, satinado o brillante, dependiendo de los productos elegidos. También es posible extender el color de manera uniforme y difuminar ligeramente los bordes para conseguir un acabado aterciopelado.

Naomi Watts apuesta por los blurred lips, la tendencia de maquillaje que suaviza el contorno de los labios para conseguir un acabado natural, elegante y sofisticado. Getty Images

¿Cómo conseguir un acabado difuminado paso a paso?

No necesitas una colección extensa de cosméticos. La clave está en preparar la piel, aplicar poco producto y trabajar el color gradualmente.

1. Hidrata la zona. Aplica un bálsamo y espera a que se absorba. Si tienes los labios resecos, evita utilizar productos que puedan irritarlos.

2. Coloca el color en el centro. Usa un labial rosa, nude, terracota o rojo y deposita una pequeña cantidad en el centro de ambos labios.

3. Suaviza los bordes. Con la yema de un dedo limpio o una brocha pequeña, distribuye el pigmento hacia las comisuras mediante movimientos suaves.

4. Construye la intensidad. Si quieres un resultado más marcado, añade otra capa en el centro y vuelve a difuminar. Aplicar el producto poco a poco ayuda a evitar un acabado pesado.

5. Elige la textura. Un labial mate aporta un efecto aterciopelado; una fórmula cremosa o una pequeña cantidad de gloss en el centro crea una apariencia más jugosa.

5 formas de llevar esta tendencia de maquillaje

1. Rosa suave para un look natural

Los tonos rosa palo, rosa viejo y malva funcionan bien con un maquillaje luminoso, rubor discreto y pestañas definidas. Son una alternativa para quienes prefieren un acabado delicado que no compita con el resto del rostro.

2. Nude aterciopelado para un maquillaje elegante

Los tonos beige rosado, caramelo y nude cálido son fáciles de combinar con distintos estilos. Para evitar que el color apague el rostro, elige una tonalidad que conserve cierto contraste con tu pigmentación natural.

Uñas otoñales de Hailey Bieber Getty Images

3. Rojo con contornos suaves

No es necesario renunciar al labial rojo para adoptar esta técnica. Basta con concentrar el pigmento en el centro y extenderlo hacia afuera para reducir la definición de los bordes. El resultado conserva la intensidad del color con una apariencia menos estructurada.

Conoce las tendencias de maquillaje que dominarán el otoño. Getty Images

4. Cereza para añadir profundidad

Los tonos cereza y frambuesa aportan contraste sin necesidad de un delineado evidente. Puedes mantener el color concentrado en el centro para conseguir un degradado más pronunciado o extenderlo ligeramente para un efecto uniforme.

Cortes de pelo que embellecen los labios y afinan el rostro para lucir más joven y radiante Getty Images

5. Degradado con brillo

Para una versión más fresca, combina un labial rosado o coral con un toque de gloss en el centro. La luz crea una sensación de volumen visual y añade dimensión sin restarle protagonismo al color.

Jennifer Lopez la máxima referencia de cómo este acabado rejuvenece la piel madura a partir de los 50 años. Getty Images

¿Este maquillaje favorece a todas las edades?

La técnica se adapta a distintas edades porque permite ajustar la intensidad, el tono y la textura según las preferencias personales. Los rosas suaves y los nude rosados ofrecen un resultado discreto, mientras que los rojos y cereza aportan más contraste.

Si tienes los labios resecos o notas que el maquillaje se acumula en las líneas, puedes optar por fórmulas cremosas o satinadas. Las texturas muy secas pueden acentuar la descamación, por lo que preparar e hidratar la zona es fundamental para conseguir un acabado uniforme.

La alternativa para suavizar el maquillaje de labios

Esta tendencia demuestra que no hace falta un contorno perfectamente dibujado para conseguir un resultado sofisticado. La transición suave del color permite experimentar con tonos clásicos y atrevidos, manteniendo una apariencia menos rígida.

El secreto está en controlar la cantidad de producto y difuminar de manera gradual hasta encontrar el equilibrio entre naturalidad e intensidad.