Los 5 colores de lápiz labial que no te pueden faltar este verano

Hoy como cada 29 de julio, se celebra el Día Internacional del Labial , una fecha dedicada a uno de los productos de belleza más emblemáticos y versátiles. ¿Quieres conocer cuales son los tonos de lipstick que no deben faltar en tus mejores beauty looks este verano? Aquí te lo decimos.

Los labios son una de las zonas más destacadas del rostro, y elegir el tono adecuado de lápiz labial puede realzar tu look de manera espectacular. Por eso te presentamos los cinco colores de lápiz labial que no te pueden faltar este verano, basándonos en las últimas tendencias y recomendaciones de expertos.

Los mejores tonos de lipstick para el verano 2024

Rojo intenso

El rojo clásico nunca pasa de moda y es perfecto para cualquier ocasión. Este verano, elige un rojo intenso con un acabado mate para un look sofisticado y atrevido. Marcas como MAC y Fenty Beauty ofrecen opciones duraderas y con pigmentos vibrantes. Un rojo clásico puede complementar desde un look casual hasta uno más elegante para una noche especial. Así que no dudes en lucir labios rojos este Día Internacional del Lápiz Labial.

Coral vibrante

El coral es el color veraniego por excelencia. Este tono cálido y luminoso añade un toque fresco y juvenil a cualquier maquillaje. Además, combina perfectamente con los tonos bronceados típicos de la temporada. El coral es ideal para el día y la noche, y marcas como NARS y Maybelline tienen increíbles opciones en sus líneas de verano.

Labial coral para el verano Getty Images

Rosa

Para aquellas que buscan un color audaz y lleno de vida, el rosa fucsia es la elección perfecta. Este tono vibrante es ideal para las fiestas y eventos al aire libre. Destaca sobre cualquier tono de piel y añade un toque divertido y coqueto a tu look. Pat McGrath y Dior tienen labiales en fucsia que ofrecen una excelente cobertura y duración.

No dudes en usar un lipstick rosa este Día Internacional del Lápiz Labial Getty Images

Nude rosado

El nude rosado es perfecto para un look natural, elegante e ideal para el verano. Este tono suave y femenino es ideal para el uso diario, especialmente en entornos laborales o casuales. Proporciona un acabado sofisticado sin ser demasiado llamativo. Charlotte Tilbury y L’Oréal Paris ofrecen hermosas variantes de este color.

Nude rosado para el verano Getty Images

Naranja

El naranja es la tendencia audaz del verano. Este tono vibrante es perfecto para quienes no tienen miedo de experimentar y quieren destacar. Es ideal para eventos al aire libre y festivales, donde el maquillaje puede ser más creativo y divertido. Marcas como NYX y Urban Decay tienen opciones llamativas que aseguran que tus labios sean el centro de atención.