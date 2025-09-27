Los 6 estilos de uñas francesas que han hecho brillar a Jennifer Lopez en la alfombra roja

Las uñas francesas son un clásico que nunca pasa de moda. Elegantes y versátiles, se han convertido en la elección favorita de muchas mujeres, ya que garantizan un manicure impecable en cualquier ocasión y en cualquier época del año.

La actriz y cantante, Jennifer Lopez sabe esto y por eso las uñas francesas se han convertido en su manicure favorito, recurriendo a todas sus variantes para lucir manos impecables en las alfombras rojas.

Los 6 estilos de uñas francesas que ha llevado Jennifer Lopez a la alfombra roja

El manicurista, Tom Bachik, que también ha trabajado con celebridades como Selena Gomez o Nicola Peltz, es el encargado de crear los diseños más bonitos para Jennifer, y en recurrir a las diferentes tendencias para crear uñas francesas únicas.

Uñas francesas café

El manicurista las describe como “la manicura francesa celestial”, se caracteriza por su base café con leche y la punta con un glitter glaseado que aporta elegancia, un diseño ideal para esta temporada otoñal.

Manicure en rosa

Es un diseño que también ha conquistado a Victoria Beckham, conocidas también como uñas porcelana, se caracteriza por su base en el el tono clásico rosa de las uñas francesas, sin llegar a pintar la punta en otro tono, creando un efecto que estiliza las manos.

Uñas francesas glaseadas

Es un diseño que también popularizó Hailey Bieber; sin embargo, J.Lo ha recurrido a los tonos translúcidos para crear un efecto de uña francesa de fantasía, con sutiles efectos irisados que crean un look elegante y sofisticado.

Rich girl

Recibe este nombre porque es la técnica ideal para resaltar los anillos: el color se funde con la piel y deja todo el protagonismo a las joyas, y al igual que manicuere rosa, comparte la ausencia de puntas en tono contrastante y la forma cuadrada para un look sofisticado.

Lip gloss nails

Este diseño se caracteriza por su acabado brillante y sus bordes en glitter, de acuerdo con el manicura de la cantante, es un diseño que luce mucho mejor en la uña almendrada con un tono nude semitransparente, delineadas con glitter brillante para crear contraste.

Milky nails

Este es el diseño que llevó Jennifer en su boda con Ben Affleck, un diseño minimalista y discreto, pero lleno de significado para la cantante, pues cada flor y el pequeño colibrí, forman parte de su esencia.

“Jen adora las milky nails. Me encanta su aire elegante y cómo conceden un giro a la manicura francesa”, recordó el manicurista.

Jennifer Lopez no solo marca tendencia con su piel y su melena, también lo hace con sus uñas, que siempre destacan por su elegancia y diseños impecables para brillar dentro y fuera de la alfombra.

