Los secretos de skincare de Zoë Kravitz para una piel radiante

Zoë Kravitz, la mujer que dió vida a Catwoman en la última entrega de Batman, mantiene siempre sorprendida a su audiencia por la manera radiante en que luce su piel, tanto en la pantalla grande como en sus selfies compartidas en redes sociales.

Además de lo sano de su cutis, sus fans suelen admirar la manera magistral en la que Zoë porta el estilo no make up- make up, luciendo siempre natural.

Para lograr su look, la hija de Lenny Kravitz ha revelado para medios especializados en belleza su rutina para lograr destacar los aspectos más favorables de su belleza.

¿Qué productos de skincare utiliza la hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz?

La hija de Lenny Kravitz es el referente por excelencia del clean look @zoeisabellakravitz

Aunque su lisa piel pareciera ser producto de la mezcla de varios y costosos productos, la realidad es que la rutina de cuidado para la piel de Zoë Kravitz es muy sencilla y contempla el uso de productos naturales.

Kravitz procura limpiar su rostro antes del maquillaje, pero también después de terminar un largo día por la ciudad de Nueva York, que es donde vive, utilizando el limpiador Pumpkin de la marca Rhonda Allison, recomendado para todo tipo de pieles.

También la protagonista de High Fidelity (2020) ha revelado que utiliza para refrescar su piel el limpiador facial de Joanna Vargas con Vitamina C.

Zoe Kravitz sigue todas las enseñanzas de belleza heredadas por su madre

Para rematar el brillo de su piel, Zoë coloca sobre ella el limpiador elixir Retrouvé Luminous, el cual mantiene a su cutis protegido del sol y evita la salida de manchas por hiperpigmentación indeseadas.

Finalmente, también cabe mencionar que la heredera del legado Kratvitz asegura que los aspectos más importantes de la belleza provienen del interior y de la seguridad con la que se realizan las rutinas diarias, por lo que es importante siempre tener tratos de autocuidado, como la hidratación constante y el descanso.