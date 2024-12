Michelle Salas presume su manicura de uñas nacaradas, perfectas para tus looks más elegantes de 2025

Michelle Salas, reconocida por su sofisticado estilo, volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales, esta vez gracias a su manicura nacarada, ideal para complementar tus looks elegantes de 2025.

A través de una reciente historia en Instagram, la influencer compartió su elección: uñas nacaradas en forma almendrada de tamaño mediano, un diseño que promete ser uno de los favoritos para 2025.

El acabado nacarado, con su brillo sutil y sofisticado, evoca un estilo clásico con un toque moderno. Este tipo de manicura es versátil, combinando perfectamente con atuendos formales y looks más relajados, convirtiéndose en el complemento ideal para cualquier ocasión elegante.

Michelle Salas lleva las uñas nacaradas Instagram Michelle Salas

La forma almendrada, una de las preferidas por Michelle Salas, ayuda a alarga visualmente los dedos y aporta un aire femenino y refinado. Este diseño de uñas ha sido popular en pasarelas y entre celebridades, y con el sello de aprobación de Salas, seguramente será un must en los salones de belleza el próximo año.

Michelle Salas, que no solo marca tendencia en moda, sino también en belleza, continúa inspirando a sus seguidores con su impecable sentido estético. Si buscas un diseño sofisticado para realzar tu estilo en 2025, las uñas nacaradas almendradas son la opción perfecta. ¿Lista para brillar con este look?

Las uñas estilo coquette pueden llevarse tanto largas como cortas Getty Images

¿Qué son las uñas nacaradas?

Las uñas nacaradas son una tendencia de manicura que ha vuelto con fuerza. Se caracterizan por tener un acabado brillante y aperlado, similar al nácar de las conchas. Este efecto se logra utilizando esmaltes especiales que contienen pigmentos nacarados, los cuales pueden variar en intensidad y tono.

Puedes encontrar esmaltes nacarados en una gran variedad de tonos, desde los clásicos blancos y rosas hasta colores más vibrantes como azules, verdes o incluso negros, además, la uñas nacaradas se adaptan a diferentes estilos y ocasiones, desde un look casual hasta uno más elegante.