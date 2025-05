Ni bob ni pixie: este es el corte de pelo ‘grunge’ con el que Cara Delevingne sorprende y marca tendencia este 2025

Cara Delevingne ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: romper esquemas. Aunque esta vez no fue con un atuendo escandaloso ni con una declaración disruptiva, sino con un nuevo corte de pelo que se perfila como una de las tendencias más potentes del 2025: el ‘grunge’

El nuevo look de Cara Delevigne en Cannes

Durante la alfombra roja de la premiere de The History of Sound, realizada este 21 de mayo en el marco de la edición 78 del Festival de Cannes, la modelo y actriz británica apareció con este corte de cabello que encarna el espíritu rebelde y nostálgico de los 90.

También llamó la atención el color negro de su melena, ya que horas antes, en sus propias historias de Instagram, Cara aún lucía su característico rubio. Sin embargo, en la alfombra roja del festival traía ya un tono oscuro y profundo, que acentuó aún más el dramatismo del look.

Cara Delevigne en la premiere de “The History Of The Sound”, en el Festival de Cannes Getty Images

Además, en lugar de competir con los vestidos joya y peinados de princesa que suelen dominar Cannes, Delevigne eligió ser fiel a su personalidad rebelde. Combinó este nuevo corte con un maquillaje cargado en los ojos, de líneas negras y ahumadas que recuerdan al eyeliner punk, y un vestido en tonos burdeos de escote profundo que le da un toque de sensualidad.

¿Qué es el corte ‘grunge’ y qué ventajas tiene?

El nuevo corte de Cara parece una fusión entre un shag cut y un mullet suavizado, y se conforma por capas desordenadas efecto mojado y un flequillo corto y filoso que cae en picos desiguales sobre la frente, sin dejar de tener ese aire de “recién salida de un concierto”. Mientras que la textura húmeda y deliberadamente “despeinada” refuerza el espíritu grunge, aportando un aire crudo, sin filtros, que contrasta con el glamour de este tipo de eventos.

El corte grunge se puede adaptar a diferentes largos y tipos de cabello Getty Images

Además, una de las ventajas del estilo grunge es que puede adaptarse a diferentes largos de cabello y funciona bien con texturas naturales, lisas u onduladas. Es ideal tanto para quienes desean un cambio radical como para quienes quieren renovar su look sin perder identidad.

Cara Delevingne siempre ha jugado con su imagen como una forma de expresión. Pero este corte parece más una declaración que una simple elección de estilo, ya que se siente como un acto de resistencia estética, una vuelta al desorden, al caos controlado y a la belleza imperfecta.

Con este giro inesperado, la actriz no solo impone una nueva moda capilar, sino que redefine lo que significa ser auténtica en medio de la perfección. Su look no se explica: se siente. Y probablemente es por ello que muchas comenzarán a imitarlo muy pronto.