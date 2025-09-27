Ni rubio ni castaño: 5 colores de pelo cobrizo que serán tendencia en otoño e iluminan el rostro

El otoño por fin nos alcanzó y, aunque ya lleva unos días de haber comenzado, la idea de realizarnos un buen cambio de imagen que se adapte a esta temporada de transiciones sigue cruzando nuestra mente. Si tú, como nosotras, estás pensando en pintarte el pelo y no sabes qué color elegir, apuesta por los tonos cobrizos, los cuales se posicionan como los grandes favoritos del momento porque combinan lo mejor del rubio y el castaño, ¡y también lucen preciosos!

La versatilidad de esta gama hace que se adapte a diferentes estilos de piel y tipos de pelo, por lo que, dentro de todas las opciones que ofrece, seguro existe la indicada para ti. Hoy te presentamos los 5 colores de pelo cobrizo que estarán en mayor auge y serán de los más solicitados por las chicas en el salón de belleza.

Spicy Ginger

Este tono es uno de los más potentes dentro de la gama de cobrizos. Se caracteriza por ser un rojo vibrante con matices anaranjados que evocan el color de las especias (de ahí su nombre). Es perfecto para quienes buscan un cambio llamativo y lleno de energía, ideal para pieles claras y neutras que desean un contraste fuerte.

Brown red

El favorito de quienes desean un look más sutil. Se trata de una mezcla entre castaño y rojo, logrando un resultado sofisticado que se adapta a tonos de piel cálidos. Es una excelente opción para quienes nunca han probado los tonos rojizos y quieren un cambio discreto pero con mucha personalidad.

Ginger blonde

Un cobrizo más luminoso que roza los tonos dorados. Es un color fresco, juvenil y que aporta muchísima luz al rostro, por lo que es perfecto para quienes buscan un look rejuvenecedor. Combina muy bien con melenas largas, ondas suaves, aunque también queda espectacular en cortes de pelo rectos y con aire minimalista.

Copper Glow

Aquí hablamos del clásico tono cobre con destellos metálicos que hacen que el pelo brille bajo la luz. Este cobrizo aporta una calidez increíble, especialmente en pieles claras o aquellas que tienen subtonos fríos. Al ser el cobrizo característico de la temporada, no será difícil lograrlo incluso con un tinte de caja, aunque, ojo, nuestro consejo es acudir a un experto para que logres resultados de salón.

Auburn brown

Un tono más suave dentro de la gama, combina el rojo con toques de marrón. Es el color ideal para quienes desean un resultado elegante y de fácil mantenimiento. Favorece en su mayoría a todos los tonos de piel, así que es la apuesta segura de quienes aún están indecisas sobre el tono correcto de cobrizo para su melena.

Los tintes de pelo cobrizos son la apuesta estrella del otoño porque logran un equilibrio entre un look natural y con mucho estilo. Desde los tonos intensos como el spicy hasta los más sutiles como el auburn, estos colores de pelo cobrizo no solo son favorecedores, te ayudarán a lucir increíblemente bella en esta temporada. ¿Lista para el cambio?