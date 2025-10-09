Nicole Kidman luce el corte de pelo definitivo que rejuvenece e ilumina la piel a los 50

Nicole Kidman vuelve a demostrar que la elegancia no está peleada con la modernidad y es que esta semana, la actriz nos ha regalado varios cambios de look con los que se ha robado los reflectores internacionales por su versatilidad y la capacidad para resaltar su belleza. Si bien su look con flequillo Birkin nos robó el corazón e inspiró a cortarnos el fleco, su más reciente apuesta en la portada de la revista “Vogue”, donde lució un lob moderno, nos recordó por qué este corte de pelo siempre será el aliado perfecto para rejuvenecer.

El corte lob, que suele llegar a los hombros con un sutil degradado en las puntas, es uno de los más recomendados por los estilistas, ya que aporta volumen, estructura y suavidad sobre las facciones. Sobre el pelo de Nicole, este estilo resaltó su belleza natural iluminando su piel.

El nuevo corte de Nicole, elegancia madura

A sus 58 años, Nicole demuestra que la sofisticación no está peleada con la frescura. Su nuevo corte de pelo refleja una versión relajada y moderna de su estilo habitual, sin dejar de lado el toque glamuroso que siempre la ha caracterizado.

Nicole Kidman apostó por un corte lob como parte de la portada de una revista. Instagram @nicolekidman

El secreto para que este cambio resulte tan exitoso radica en la naturalidad: textura ligera, melena rubia y un brillo saludable que enmarca su rostro de manera armónica. Esta combinación consigue un efecto lifting instantáneo, ideal para mujeres que buscan suavizar los rasgos sin recurrir a cambios drásticos.

Lob, el corte de pelo que rejuvenece

El secreto para que este corte sea tan exitoso radica en su versatilidad. Puede llevarse completamente liso, como en el caso de Nicole, o con ondas suaves para lograr un efecto más juvenil y desenfadado. Además, su longevidad media permite enmarcar el rostro sin ocultarlo, lo que lo convierte en el corte ideal para realzar la piel y estilizar el cuello.

Los expertos coinciden en que este tipo de corte ayuda a equilibrar las proporciones faciales, especialmente cuando se acompaña de un color cálido o reflejos dorados que aporten luminosidad al rostro. Por eso, el lob se ha convertido en el corte preferido de celebridades como Margot Robbie, Zendaya o Selena Gómez.

Cómo recrear el look de Nicole

Para conseguir el mismo efecto, pídele a tu estilista un corte que llegue a la altura de los hombros, apuesta por solicitar las puntas degrafiladas y capas muy ligeras con el objetivo de darle movimiento a la melena y no obtener un corte rígido o bastante recto como el que compone al tradicional corte bob.

Estilizarlo suele ser una tarea sencilla; basta con aplicar algún sérum para evitar el frizz y lucirlo de forma natural. Sin embargo, puedes recurrir al uso de herramientas de calor para darle un acabado “messy” y llevarlo con ondas, o apostar por el pelo lacio y planchado.

Nicole Kidman reafirma con este nuevo corte de pelo que la elegancia no pasa nunca de moda. Su apuesta por un corte lob sencillo, pero estratégico, demuestra que no hay límite de edad para lucir moderna, sofisticada y natural.