Pamela Anderson afirmó que no usará maquillaje y esta fue la contundente razón

Pamela Anderson, ícono de los años 90 , sigue marcando tendencia, pero esta vez lejos del glamour que la caracterizaba. Desde 2023, la actriz ha adoptado el desafío “cero maquillaje”, apareciendo en alfombras rojas con un rostro completamente natural. Su decisión, según declaró en el programa Today, responde a un deseo de sentirse “mucho más cómoda” consigo misma.

Esta transformación ha generado revuelo en cada una de sus apariciones, y en una de las más reciente, en los Gotham Awards, no fue la excepción. Vestida de dorado y con su piel al natural, Pamela Anderson asistió al evento en honor a su papel en The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola, que se estrena este mes. En la película, interpreta a una bailarina que luce maquillaje llamativo, lo que llevó a una pregunta inevitable por parte de People: ¿cómo se siente al volver a maquillarse para la pantalla grande?

Después de la pérdida de su maquillista personal, Pamela Anderson ha optado por no volverse a maquillar más @pamelaanderson

Pamela Anderson admite que sí le gusta usar maquillaje

Pese a que ha decidido no atarse al makeup, la actriz declaró que “ también me gusta llevar maquillaje, a veces . Solo que hay un momento y un lugar. En mi vida personal, simplemente, no tiene sentido”, respondió Pamela Anderson a People en la alfombra roja. Su respuesta deja entrever una filosofía centrada en la autenticidad y el empoderamiento personal.

Pamela Anderson también reflexionó sobre la definición actual de belleza. Para ella, la clave radica en “ser valiente y vivir tus sueños”, palabras que resuenan como un manifiesto para una sociedad que suele asociar la belleza con estándares artificiales.

Con esta decisión, la actriz no solo redefine su imagen, sino que envía un poderoso mensaje sobre la aceptación personal y la valentía de ser uno mismo, desafiando normas tradicionales de la industria y demostrando que la verdadera belleza radica en la confianza y la autenticidad.