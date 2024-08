Por qué el gloss puede ser un gran aliado en tu rutina de make up: ¡descubre sus beneficios!

Si todavía no has integrado al gloss como un básico de tu rutina de make up , a continuación te vamos a contar otros usos y beneficios que podrás encontrar en este producto cosmético que se ha convertido en el favorito de las expertas en maquillaje.

En el mundo del maquillaje, hay productos que trascienden las tendencias y se convierten en esenciales atemporales. Uno de ellos es el gloss, un aliado que ha resurgido con fuerza en las rutinas de belleza contemporáneas. Si bien en el pasado fue asociado principalmente con labios juveniles y un look brillante, hoy el gloss ha demostrado ser mucho más versátil y útil de lo que se creía.

¿Qué es un gloss y para qué sirve?

Un gloss es un producto cosmético diseñado principalmente para dar brillo a los labios. Los puedes encontrar en presentación líquida o en gel, y se aplica sobre los labios con un aplicador, pincel, o directamente desde un tubo.

Su función principal es aportar un acabado brillante y húmedo, que puede ser transparente o venir en una variedad de colores, desde tonos sutiles hasta más intensos.

Diferentes usos y beneficios que tiene tu gloss

Crea sombras glossy

Aunque su uso más común es en los labios, el gloss tiene múltiples aplicaciones que pueden realzar otros aspectos de tu maquillaje. Por ejemplo, puedes aplicarlo en los párpados para un efecto glossy que está muy en tendencia.

Iluminador para tu make up

Otro de los usos que puedes darle a tu gloss es usar una pequeña cantidad en los pómulos para actuar como iluminador, con el cual conseguirás un resplandor natural.

El gloss también puede usarse como iluminador Getty Images

Hidratación en los labios

La mayoría de los tips de gloss actuales están formulados con ingredientes hidratantes, lo que significa que no solo embellecen, sino que también cuidan tus labios.

Si sufres de labios secos, un gloss con propiedades hidratantes puede ser tu mejor opción para mantenerlos suaves y protegidos durante todo el día.