Por qué se cae el cabello más en invierno y cómo frenar la caída estacional

En los seres humanos, la caída estacional afecta a más mujeres que hombres y ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño, como septiembre y octubre, y durante la primavera, en abril y mayo.

Existen varias razones por las que se cae más cabello en invierno. Una de ellas es que, con la llegada del frío, los días se hacen más cortos y las noches más largas. Este cambio en la rutina afecta al ciclo del cabello, que se ralentiza y produce menos cabello.

Además, el frío y la humedad pueden dañar el cabello y el cuero cabelludo, lo que puede provocar su caída. El frío puede resecar el cuero cabelludo y hacer que el cabello se rompa con más facilidad. La humedad, por su parte, puede hacer que el cabello se encrespe y se enrede, lo que también puede provocar su rotura.

Para entender por qué se cae más el pelo durante el invierno, qué factores agravan el problema y cómo frenar la caída, conversamos con la doctora experta María Abril Martínez Velasco, dermatóloga especializada en Tricologia, y dermatologia cosmetica encargada de la Clínica de Pelo, y Oncodermatología de la UNAM.

¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de cabello en las mujeres adultas?

Las principales causas de caída de pelo en mujeres adultas son 3:

1) Efluvio telógeno, que corresponde a la caída por alteraciones del ciclo del pelo, generalmente ocasionadas por alteraciones hormonales, deficiencia de hierro, dietas restrictivas o cualquier circunstancia que altere el equilibrio energético y metabólico del cuerpo.

2) Alopecia androgénetica, la cual es causada por una sensibilidad aumentada a la testosterona (hormona masculina), en este tipo de alopecia, el pelo se vuelve progresivamente delgado en zonas dependientes de testosterona.

3) Alopecia frontal fibrosante que es un tipo de alopecia cicatrizal, donde el cuerpo ataca los pelos vellosos de la línea frontal y progresivamente se van perdiendo, son mujeres que refieren que su frente está creciendo y es una emergencia del pelo, ya que si no reciben atención, perderán el pelo de la región frontal de manera permanente.

¿Cuánta caída de pelo se considera normal y cuándo debería preocuparme?

Es normal que se pierdan entre 100 y 200 pelos al día, si notarás que pierdes más de esta cantidad o que tu patrón de caída habitual cambia, es importante acudir con un tricólogo, para investigar la causa de la caída.

A veces no es que necesariamente este cayendo, si no que como consecuencia de los hábitos de planchado, secadora y decoloración, la fibra capilar se vuelve débil y se rompe, de cualquier manera por eso es importante acudir para recibir consejos por parte de un experto.

Algunos consejos para frenar la caída estacional incluyen llevar una dieta equilibrada, dar un descanso a tintes, planchas o secadores Pexels

¿Existe una diferencia entre la pérdida de cabello en hombres y mujeres?

Si, principalmente cuando se trata de alopecia androgénica que es la caída hereditaria por sensibilidad a la testosterona, en los hombres aparece desde la adolescencia, mientras que en mujeres es más frecuente después de la menopausia o cuando hay aumento en la testosterona como en el caso de síndrome de ovario poliquístico o por suplementación exógena de hormonas masculinas, la cuales pueden venir en suplementos, los famosos pellets, geles, muchas veces son usados en menopausia o perimenopausia, pero el gran efecto adverso si no prescritos por un endocrinólogo es la perdida de pelo.

Otra causa frecuente en mujeres es el efluvio telógeno, que ocurre principalmente en el posparto o cuando tenemos periodos menstruales abundantes o cuando no se consumen alimentos con alto contenido de hierro.

¿La genética juega un papel importante en la caída de pelo?

Si, principalmente cuando se presenta la menopausia disminuyen los niveles de hormonas femeninas y aumentan las hormonas masculinas que hacen evidente la presencia de alopecia androgénetica en mujeres genéticamente susceptibles.

Sin embargo, con tratamiento temprano, se puede evitar que se manifieste. Otro factor importante a considerar es la epigenetica, que se encarga de regular la expresión de los genes, la cual puede ser modificada por cuestiones ambientales como el estilo de vida, alimetacion, sustancias externas como parabenos. Nuestros genes no nos determinan.

Para proteger tu cabello, cuando salgas a la calle, ponte un sombrero o una bufanda que protega tu cabeza del frío. Pexels

¿Hay formas de prevenir la caída de pelo en las mujeres adultas?

Sí, puedes prevenir la caída, es importante que las mujeres se suplementen adecuadamente con hierro y vitamina D, melatonina, Genisteina, Beta sitosterol, zinc, sobre todo en la época de caída estacional que ocurre en los meses de marzo abril, septiembre y octubre.

Además de tener prácticas saludables de cuidado del pelo, cómo evitar alaciados agresivos, decoloraciones, y extensiones, que pueden causar caída por tracción o ruptura de la fibra capilar, o al menos elegir uno de los procedimientos, o te alacias o te decoloras, pero no ambos al mismo tiempo. Las mujeres postparto también deben suplementarse con hierro al menos los 3 primeros meses.

Existen suplementos diseñados por expertos tricólogos mundiales como son las Revita gummies o revita SOD, que contienen, todos los ingredientes adecuados con para prevenir o tratar la caída del pelo por factores nutricionales, ambientales, inflamatorios y hormonales

¿Qué factores emocionales o hormonales pueden contribuir a la pérdida de cabello?

Hay estudios que demuestran que los niveles elevados de cortisol (hormona del estrés), hacen que el pelo entre en fase de reposo y caída, tres meses después de un estrés emocional importante, el pelo se cae y si no se corrige este factor continuara cayendo, ya que el estrés emocional aumenta niveles de radicales libres y moléculas inflamatorias que son dañinas para el pelo.

Por otra parte, los niveles elevados de testosterona adelgazan y causan caída del pelo, ya que actúan a nivel de las células madre, haciendo que en cada ciclo el pelo sea más y más delgado, también los desbalances en la hormona tiroidea pueden manifestarse con caída de pelo, por lo que es superimportante revisarla o si ya se está en tratamiento, asegurarse de que la dosis de hormona tiroidea es la adecuada. Es importante que en cada etapa de la vida de las mujeres , se realice un chequeo hormonal anual, para asegurarse de que su cuerpo está en el balance adecuado.

La caída estacional puede ser provocada por el estrés, la exposición solar o un cambio en la dieta. Pexels

¿Existen tratamientos médicos o terapias que sean efectivos?

¡Claro! Lo más importante, antes de dar un tratamiento es determinar la causa, en el caso de mujeres adultas, se determina si la causa es hormonal, nutricional o inflamatoria y se da el tratamiento adecuado.

Existen suplementos nutricionales específicos para el pelo, minoxidil tópico u oral, mesoterapias con células madre, pero el tratamiento dependerá de la causa especifica de la caída. Es importante saber que los tratamiento para el pelo tardan 3 meses en dar resultados, porque esto es lo que tarda el ciclo del pelo en regularizarse, pensar que un tratamiento no funciona porque en una semana no dejo de caerse el pelo, es un gran error y es la razón por la que muchos pacientes piensas que el tratamiento no funciona, pero si no hay constancia durante al menos 3 meses, no habrá resultados.

¿Cuál es el mejor enfoque para tratar la pérdida de cabello?

Se debe tener un enfoque integral, que incluye nutrición, suplementación, revisión de hábitos de sueño y ejercicio, revisión hormonal, y prácticas de cuidado de la fibra capilar, es importante saber que todos estos factores impactan la salud del pelo, si no se corrigen, los resultados del tratamiento no serán óptimos.

Si la caída del cabello es excesiva o si no desaparece con el tiempo, consulta a un especialista capilar. Pexels

¿Existen productos capilares o suplementos específicos?

Si, es muy importante saber escoger un suplemento para el pelo, las pacientes deben aprender a revisar las etiquetas para saber que si son suplementos adecuados, por ejemplo un suplemento óptimo es revita gumies, que contiene hierro, antioxidantes, reguladores del ciclo del pelo, zinc y melatonina, se deben evitar suplementos con vitamina A, ya que la vitamina A acorta el ciclo del pelo. Así mismo es una creencia popular que la biotina sola ayuda a la caída del pelo, lo cual no es así, su efecto principal es en las uñas, por lo que consumir únicamente biotina sin otros ingredientes, no hará que el pelo deje de caerse.

¿La caída de pelo en las mujeres adultas es reversible o es permanente?

Todo dependerá de la causa, la caída puede ser permanente o no. Lo principal es diagnosticarlo a tiempo, ya que entre más pronto se encuentre la causa y se corrija, más pelo podrá recuperarse o conservarse aun en el caso de las alopecias permanentes. Siempre hay algo que hacer, por eso es importante ser valorado desde un inicio por un médico tricólogo.

Si bien existen varias razones por las que el cabello puede caerse más en invierno, es importante revisar si la causa es estacional o hay otros factores implicados. Aunque tu estilista de cabecera ama tu cabello y puede mejorar tu imagen, la respuesta experta está en un dermátologo.