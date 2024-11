¿Recuerdas estos cortes de cabello de los 90? ¡Te sorprenderán que están en tendencia este 2024!

¿Qué tienen en común Winona Ryder, Jennifer Aniston y Naomi Campbell? Además de ser iconos de los 90, todas ellas marcaron tendencia con sus cortes de cabello. Y es que, aquellos estilos que nos parecían tan revolucionarios en su momento, han vuelto para quedarse. ¿Estás lista para revivir la magia de los 90 y descubrir cómo lucir un corte de cabello atemporal y lleno de estilo?

Inspírate en los 90’s: estos cortes están en tendencia

1) The Rachel

Un corte que hizo época: The Rachel. Archivo

El ‘Corte Rachel’, un clásico atemporal, ha vuelto a ser tendencia gracias a su capacidad de adaptarse a los estilos modernos. Este corte, caracterizado por capas desestructuradas y mechones que enmarcan el rostro, ofrece un look fresco y versátil que favorece a la mayoría de los tipos de cabello. Popularizado por Jennifer Aniston en los 90, el ‘Corte Rachel’ continúa siendo una elección popular entre quienes buscan un estilo moderno y a la vez atemporal.

2) Largo ondulado

La voluminosa melena de Cindy Crawford marcó una década. Getty Images

Las ondas secadas al aire de Cindy Crawford, con su volumen exuberante y su raya lateral marcada, es un claro ejemplo de cómo un peinado puede definir una época. Este icónico estilo, que popularizó la supermodelo en los 90, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un estilo desenfadado y lleno de personalidad. Su capacidad para adaptarse a diferentes texturas de cabello y formas de rostro lo convierte en un clásico atemporal.

3 y 4) Ondas de mar y

Las supermodelos Tyra Banks y Naomi Campbell llevaron los looks de moda. Archivo

Tyra Banks popularizó un corte largo peinado con ondas suaves y sueltas. Este estilo no solo añadía movimiento, sino que también aportaba un aire desenfadado y fresco.

El pixie lacio de Naomi Campbell se convirtió en un ícono de la moda. Su cabello, cuidadosamente alisado y peinado hacia atrás, definía un estilo minimalista y elegante que influyó en generaciones. En algunas ocasiones, un flequillo estratégicamente colocado complementaba el look, aportando un toque de versatilidad.

5) Ondas wavy

¿Cómo olvidar las ondas de Carrie Bradshaw? Archivo

Sarah Jessica Parker llevó un pelo de longitud media, que llega justo hasta los hombros, ofreciendo versatilidad y facilidad de manejo. Las ondas suaves, creadas con rizador o trenzas, aportan movimiento y textura, mientras que las capas sutiles añaden dimensión y volumen, creando un aspecto saludable y lleno de vida.

6) Pixie con textura

Halle Berry ha sido pionera en la popularización de los cortes de cabello cortos. Su pixie, con su diseño audaz y elegante, se ha convertido en un referente en la industria de la belleza. Este corte, que realza sus facciones y le otorga un aire sofisticado, ha inspirado a innumerables mujeres a adoptar estilos similares. El pixie de Halle Berry es más que un corte de cabello; es un símbolo de empoderamiento y estilo personal.

7) De pixie a bob en capas

Winona Ryder, una de las actrices más emblemáticas de los años 90, es conocida por sus diversos estilos de cabello Getty Images

Winona Ryder, ícono de los 90, ha sido reconocida por su versatilidad en cuanto a estilos capilares. Su transición del corte pixie a un bob midi no solo marcó una evolución personal, sino que también influyó significativamente en las tendencias de la moda. Inicialmente, la actriz usó un pixie corto y estructurado, y posteriormente, experimentó con un bob en capas, con ondas suaves y naturales.

La moda es cíclica y los cortes de cabello no son la excepción. Lo que fue tendencia en los 90 ha vuelto a serlo en 2024, demostrando que el estilo es atemporal y que las buenas ideas siempre vuelven. Si estás buscando un cambio de look y te sientes atraída por la estética de los 90, no dudes en inspirarte en estos cortes icónicos. ¡Anímate a experimentar y a encontrar tu propio estilo!