Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Rubio dorado, el tinte que usa Jennifer Aniston para ocultar las canas y verse 10 años más joven

Hay colores de cabello que nunca pasan de moda, y el rubio dorado es uno de ellos. Jennifer Aniston lo sabe bien y lo ha convertido en uno de sus mayores aliados para mantener una melena natural, brillante y favorecedora a cualquier edad.

Junio 18, 2026 • 
Karen Luna
Balayage rubio de Jennifer Aniston

Rubio dorado, el tinte que usa Jennifer Aniston para ocultar las canas y verse 10 años más joven

Getty Images

Si hay un color de cabello que ha acompañado a Jennifer Aniston durante gran parte de su carrera, ese es el rubio dorado. La actriz de Friends ha convertido este tono en una de sus señas de identidad, demostrando que un color bien elegido puede aportar luminosidad al rostro, suavizar las facciones y ayudar a disimular la aparición de las canas de forma mucho más natural.

También puedes leer:
Salma Hayek.jpg
Moda
De Salma Hayek a Sofía Richie, los trajes de baño más elegantes de la primavera
Abril 23, 2025
 · 
Karen Luna
street style rubia piel luminosa hidratada top dorado fiesta.jpeg
Belleza
¿Planeas un cambio de look? Cómo elegir el tono de rubio ideal, según tu tono de piel
Abril 19, 2025
 · 
Alondra Alvarez

No es casualidad que las búsquedas de rubio dorado para cubrir canas y tintes que rejuvenecen el rostro sigan creciendo. Este tono se mantiene como uno de los favoritos en los salones porque combina elegancia, versatilidad y un efecto visual capaz de refrescar la imagen sin cambios drásticos.

¿Por qué Jennifer Aniston apuesta por el rubio dorado?

A lo largo de los años, Jennifer Aniston ha llevado distintas versiones de rubio, pero casi siempre dentro de una misma familia de colores: tonos cálidos, luminosos y multidimensionales.

La clave está en que el rubio dorado no es un color plano, ya que combina reflejos miel, beige y dorados que aportan movimiento al cabello y evitan el efecto rígido que pueden generar algunos tintes demasiado oscuros o uniformes.

Además, los expertos en coloración suelen recomendar los tonos cálidos para quienes buscan suavizar visualmente los signos del paso del tiempo, ya que aportan brillo y ayudan a iluminar la piel.

El secreto para ocultar las canas sin que se note

Uno de los principales motivos por los que el rubio dorado sigue siendo tan popular es su capacidad para integrar las canas de manera natural.

A diferencia de los colores muy oscuros, que generan un contraste evidente cuando aparece la raíz, los tonos dorados permiten que el crecimiento del cabello sea menos notorio. Esto hace que el mantenimiento resulte más sencillo y que el resultado luzca mucho más natural entre visitas al salón.

El color de cabello que aporta luz al rostro

El rubio dorado destaca precisamente por esa cualidad, sus matices cálidos ayudan a suavizar las facciones, aportan dimensión al cabello y crean una apariencia más fresca. Cuando se combina con cortes en capas o peinados con movimiento, el efecto resulta aún más favorecedor.

Las tendencias capilares cambian constantemente, pero el rubio dorado estilo Jennifer Aniston continúa siendo una de las opciones más solicitadas porque favorece a muchas mujeres y se adapta fácilmente a diferentes edades.

También puedes leer:
Mechas balayage: técnica paso a paso para hacerlas en casa
Belleza
Mechas balayage: técnica paso a paso para hacerlas en casa
Abril 27, 2020
 · 
Vanidades
Mechas para disimular las canas en morenas babylights, balayage y más.jpg
Mechas para disimular las canas en morenas: babylights, balayage y más
Junio 22, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya

Más que un simple tinte, se ha convertido en una apuesta segura para quienes desean disimular las canas, iluminar el rostro y conseguir una imagen fresca y elegante. Quizá por eso, después de tantos años, sigue siendo uno de los colores más admirados dentro y fuera de Hollywood.

jennifer aniston pelo rubio tinte
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Tu rasgo más irresistible según tu signo del zodiaco
Horóscopos
Guía de horóscopos: amor, dinero y suerte según tu signo este 2026
Junio 18, 2026
 · 
Karen Luna
68th GRAMMY Awards - Arrivals
Entretenimiento
Sabrina Carpenter obtiene protección legal por 5 años tras denuncia de acoso
Junio 18, 2026
 · 
Karen Luna
Uñas almendra bonitas
Belleza
Uñas acrílicas de moda: 7 maneras de usar esta manicura para que tus manos luzcan jóvenes todo el año
Junio 18, 2026
 · 
Karen Luna
Máxima de Holanda habla sobre el suicidio de su hermana
Realeza
Máxima de Holanda confirma su título de ícono de estilo con una creación única de Iris van Herpen
Junio 18, 2026
 · 
Karen Luna