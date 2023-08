El secreto de Mayrín Villanueva para lucir radiante a sus 52 años

Mayrín Villanueva reveló en una entrevista cuáles eran algunos de sus trucos y secretos para lucir bella y radiante a sus más de 50 años.

La actriz se ha convertido en un ejemplo a seguir para todas las mujeres y siempre nos ha sorprendido con su increíble físico, pues parece que el tiempo no pasa por ella y cada día luce mejor.

La protagonista de Juan Querendón aseguró que el rostro siempre ha sido muy importante para ella porque es como un espejo de su vida y que por lo mismo recurre a faciales, así como algunos tratamientos de bótox, solo por temporadas.

“Yo creo que la cara es como un espejo de lo que va pasando a través de tu vida. Me hago faciales, me he puesto bótox, pero haz de cuenta que por temporadas, luego como que no soy tan fan del bótox porque siento como que te hace más rígida, luego sí me dan ganas”, detalló la actriz a MezcalTV.

También, señaló que la hidratación es esencial en su rutina de belleza y que tampoco se olvida de llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio, pues está convencida de que esa es la clave para cuidar tanto su rostro como su cabello.

“Hidratarte mucho, el bloqueador. Me gusta mucho hacer ejercicio, eso sí todas las mañanas y trato de cuidar mi alimentación. Yo creo que ese es el cien por ciento de una salud de la piel y del pelo”, indicó.

Para Mayrín, el bloqueador es muy importante dentro de su rutina de belleza Instagram Mayrín Villanueva

Aunque estos elementos son importantes para lucir radiante, también está segura de que el amor propio es indispensable para mantenerse en forma.

“Yo creo que para mantenerte tienes que ser disciplinado, pero también quererte y cuidarte. Es una decisión super personal, y cada quien decide como quiere estar”, respondió la actriz a través de redes sociales.

Esto nos demuestra que no solo debemos cuidar la parte física, sino también el lado emocional y que sentirnos bien con nosotros mismos nos ayudará a vernos igual de radiantes que ella.