Sí al pelo rubio mantequilla: el mejor aliado para iluminar y rejuvenecer esta Navidad si tienes 40+

En el mundo de la coloración capilar y la infinidad de tonos que existen en él, hay rubios que pasan de moda y otros tantos que regresan cada que el invierno pide luz. Este 2025 confirma el regreso de un viejo conocido: el rubio mantequilla. Un tono cálido, cremoso, elegante y perfecto para mujeres que buscan un efecto antiedad sin caer en matices amarillos ni en rubios extremadamente fríos. Esta Navidad, el pelo rubio en su color mantequilla se posiciona como el tono que más se verá en las calles, en redes sociales e incluso en pasarelas y celebridades. ¿La razón? Suaviza, ilumina y da una apariencia de refinamiento sin igual.

¿Por qué el rubio mantequilla rejuvenece?

Porque imita el tono natural de un rubio sano y bien hidratado. Este es un tinte de pelo que evita destellos verdosos o subtonos cenizas extremos. Tampoco conoce de tonalidades naranjas, así que queda justo en el medio, siendo una coloración que en pieles maduras se traduce como armonía cromática, es decir, logra que la piel se vea más fresca, los rasgos se suavicen y las finas líneas de expresión se difundan. Una de sus grandes ventajas es que logra que el pelo tenga un efecto “glossy”, que no solo hará que tu melena luzca saludable y radiante en todo momento, sino que lo convierte en el aliado perfecto para los peinados de estas fiestas decembrinas.

¿Cómo pedirlo en el salón para evitar un rubio amarillento?

El tinte rubio mantequilla no es un rubio cálido genérico; apuesta por llevar mechas sutiles en efecto “contouring”, que, como su nombre lo indica, busca enmarcar el rostro con matices entre dorado y vainilla para evitar un color uniforme que se vea aburrido. Los expertos recomiendan que, a la par de esta coloración, se acompañen técnicas suaves como las mechas de babylights o un balayage fino que permitan que el tono viva, crezca y se mantenga perfecto el mayor tiempo posible.

¿Cómo cuidar el pelo rubio mantequilla para que no se oxide?

Los rubios cálidos requieren disciplinas y queremos que se vean siempre espectaculares. Este color, al estar en medio de los fríos Y cálidos, no se salva del mantenimiento. Para darle el tratamiento adecuado, necesitarás champú matizador suave; este ayudará a contrarrestar el efecto óxido que se va generando con el paso de los días para evitar que tu melena se vea amarilla o naranja. Cuando aplicamos un tinte rubio sobre el pelo, es vital mantener la hidratación, así que la recomendación es aplicar mascarillas nutritivas para sellar la cutícula; estas ayudarán a que tu melena mantenga un brillo natural saludable. Otro factor importante es proteger el pelo siempre que vayas a estilizarlo con herramientas de calor. Recuerda que estas pueden resecarlo y provocar que la oxidación aparezca rápidamente.

Y un punto muy importante: para que este rubio se mantenga siempre perfecto, deberás acudir a retocar cada 6 a 8 semanas.

El rubio mantequilla será el rubio navideño de 2025 porque ilumina sin exagerar, rejuvenece sin esfuerzo y se ve sofisticado. Si estabas pensando en realizarte un cambio de imagen antes de las fiestas, el pelo rubio es una gran alternativa.