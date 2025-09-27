“Sophisticated silk”, las uñas naturales que Selena Gómez ama y son ideales para rejuvenecer las manos

En el mundo del nail art, las tendencias cambian constantemente, pero hay estilos que permanecen como los preferidos de muchas por su versatilidad y sofisticación. Este es el caso de las “sophisticated nails”, una manicura minimalista que apuesta por darle protagonismo al estilo de las uñas naturales y que recientemente Selena Gómez ha mostrado como su predilecta para eventos especiales.

Esta propuesta viene de la mano de su famoso manicurista Tom Bachik y con ella se busca resaltar la naturalidad y frescura de un diseño de uñas que aporte elegancia y un efecto rejuvenecedor sobre las manos sin recurrir al uso de colores llamativos o diseños elaborados.

¿Qué son las “sophisticated silk nails”?

Este estilo de uñas se inspira en la delicadeza y la luminosidad de la seda. Se caracteriza por un acabado nude, rosado o perlado, que da la apariencia de uñas saludables y brillantes. No se trata de cubrirlas con un color con pigmento, sino de un acabado traslúcido con un toque de color que resalte la belleza natural de la uña con un efecto pulido, sutil y muy favorecedor.

¿Por qué favorecen las manos?

El encanto de las “sophisticated silk nails” está en su capacidad de suavizar la apariencia de la piel de las manos. Al no tener un contraste fuerte entre el tono de la uña y el esmalte, se genera un efecto óptico que disimula pequeñas manchas o líneas, logrando una apariencia mucho más juvenil.

Además, su acabado brillante aporta luz sobre la piel, logrando crear el efecto visual que estiliza y alarga los dedos de forma natural para que estos se vean más refinados. Por ello es que se ha convertido en el aliado ideal para mujeres de todas las edades, especialmente aquellas que buscan un look elegante sin demasiado esfuerzo.

Selena Gómez y su apuesta por lo natural

Selena Gómez, conocida por marcar tendencia tanto en moda como en el mundo de la belleza, ha sido una de las celebridades que más ha apostado por este estilo. En sus últimas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, se ha dejado ver con estas uñas, dejándonos ver que lo minimalista no solo es glamuroso, sino que también sigue siendo una de las tendencias que continúan dominando el mundo del nail art.

¿Cómo lograr estas uñas en casa?

La apuesta principal para recrear este estilo de uñas es acudir con tu manicurista de confianza; sin embargo, lograr esta coloración en casa también es posible. Tendrás que buscar un esmalte tradicional de acabado traslúcido y con un toque de color. Estas uñas suelen caracterizarse por resaltar o imitar el color rosa natural que solemos tener en nuestra placa ungueal; sin embargo, además de un esmalte rosa, puedes apostar por algún tono nude o milky.

Las “sophisticated silk nails” son mucho más que una tendencia: son la apuesta perfecta para lucir unas uñas naturales, elegantes y atemporales para muchas mujeres que buscamos en nuestro día a día. Así que ya sabes que las uñas de Selena Gómez se pueden convertir en las aliadas para un evento especial o solo para lucir unas manos frescas y cuidadas. ¿Te gustaría recrearlas?