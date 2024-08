Súmate al delineado e-girl: tips para lograr líneas gruesas y rectas

El estilo e-girl ha tomado las redes sociales por sorpresa, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok. Con un look que combina el dramatismo del maquillaje gótico y la dulzura del kawaii, el delineado e-girl se ha convertido en un referente de belleza para quienes desean experimentar con un maquillaje audaz y lleno de personalidad. Si estás lista para unirte a esta tendencia y destacar con un delineado que marque la diferencia, aquí te compartimos los mejores tips para lograr líneas gruesas y rectas que sean dignas de una e-girl.

1. Prepara tus párpados

Antes de comenzar con el delineado, es crucial preparar bien la zona para asegurar una aplicación suave y duradera. Aplica un primer de ojos o una base de sombra para alisar la piel y evitar que el delineador se corra o se desvanezca. Esto también ayuda a intensificar el color y a mantener las líneas nítidas durante más tiempo.

2. Elige el delineador adecuado

El secreto para un buen delineado e-girl está en el tipo de delineador que elijas. Opta por un delineador líquido con un pincel fino y firme, ya que ofrece más precisión para crear líneas gruesas y rectas. También puedes usar delineador en gel con un pincel angular si prefieres más control. Asegúrate de que el delineador sea de larga duración y resistente al agua para evitar manchas y que el look se mantenga impecable.

El delineado e-girl es perfecto para quienes buscan un maquillaje audaz y lleno de carácter. GETTY IMAGES

3. Comienza con un boceto

Si no tienes mucha experiencia con el delineado grueso, es recomendable comenzar haciendo un boceto ligero con un lápiz delineador de ojos. Dibuja la forma general que deseas para tus líneas, manteniéndolas lo más simétricas posible. Este paso te ayudará a tener una guía visual antes de aplicar el delineador líquido y minimizar errores.

4. Crea la línea base

Para empezar con el delineado, dibuja una línea delgada justo encima de las pestañas superiores. Comienza desde el lagrimal y extiéndela hacia el exterior del ojo. Este trazo inicial servirá como la base sobre la cual construirás el delineado más grueso. Si tus manos tienden a temblar, apóyalas ligeramente en tu mejilla para mantener estabilidad.

5. Engrosa la línea gradualmente

La clave del delineado e-girl es el grosor. A partir de la línea base, comienza a engrosar el trazo añadiendo más delineador, asegurándote de mantener la línea recta y uniforme. Hazlo poco a poco para evitar errores y presta especial atención al grosor en la parte central del párpado, donde debería ser más prominente.

6. Dibuja un ala dramática

El ala es fundamental en el delineado e-girl. Extiende la línea hacia fuera y ligeramente hacia arriba desde el extremo del ojo, creando un ángulo que se alinee con la curva natural de tus cejas. Puedes alargarla y engrosarla según tu preferencia, pero recuerda que el objetivo es lograr un look impactante. Repite el proceso en el otro ojo y ajusta la longitud y el ángulo para que ambos se vean uniformes.

Descubre los mejores tips para lograr un delineado de ojos con líneas gruesas que harán que tus ojos sean el centro de atención. GETTY IMAGES

7. Añade detalles adicionales

Las e-girls suelen llevar su maquillaje al siguiente nivel con pequeños detalles adicionales. Puedes añadir un segundo delineado bajo las pestañas inferiores, dejando un pequeño espacio entre ambas líneas para un efecto más abierto. Otra opción es incluir pequeños puntos o formas geométricas justo debajo de los ojos o en la esquina externa del ala para un toque creativo y único.

8. Fija el delineado

Para asegurarte de que tu delineado e-girl dure todo el día, sella el maquillaje con un poco de sombra negra mate utilizando un pincel pequeño y preciso. Esto no solo fija el delineador, sino que también intensifica el color y aporta un acabado más sofisticado.

9. Complementa el look con el resto del maquillaje

El delineado e-girl no estaría completo sin las icónicas mejillas sonrojadas y un toque de iluminador en la punta de la nariz. Opta por un blush rosado o durazno, y aplica generosamente en las mejillas para ese aspecto aniñado. Completa el look con labios nude o gloss transparente para no robar protagonismo a los ojos.

El delineado e-girl es una de las tendencias más atrevidas y llamativas de los últimos tiempos. Con estos tips, lograrás líneas gruesas y rectas que capturan la esencia de esta estética, destacando tus ojos de manera impresionante.