3 tips para armar tus looks al mejor estilo Old Money, la tendencia de esta temporada 2024

La tendencia Old Money ha tomado mucha fuerza esta temporada 2024, pues su estilo refinado y atemporal de la élite europea se volvió un hit entre los amantes de la moda. Si quieres sumarte a esta trend, te compartimos 3 tips para armar los mejores looks basándote en los principios de esta tendencia .

El estilo Old Money está inspirado en el lujo discreto y la elegancia clásica, esta moda apuesta por la calidad sobre la cantidad y por un enfoque minimalista pero cómodo.

Invierte en prendas de calidad

El estilo Old Money se basa en piezas de alta calidad que resisten el paso del tiempo. Si quieres sumarte a este trend, deberás olvidarte (al menos por un tiempo) de las tendencias fugaces y apostar por prendas bien confeccionadas con materiales nobles como la lana, el cashmere, la seda y el algodón de alta densidad. Los abrigos estructurados, blazers de corte impecable, pantalones de pinzas y camisas de algodón son fundamentales.

Prefiere los accesorios classy

Los accesorios juegan un papel crucial en la construcción del look Old Money. Opta por joyas discretas pero elegantes, como perlas, relojes clásicos de cuero o acero y pulseras finas. Las gafas de sol de aviador o de montura gruesa, los bolsos estructurados de cuero y los pañuelos de seda añaden un toque de sofisticación.

Estilo old money Getty Images

Looks pulidos

El estilo Old Money no solo se refleja en la ropa, sino también en cómo llevas tu look. Un peinado bien cuidado, como un moño bajo, ondas suaves o una coleta elegante, complementará perfectamente tu atuendo. El maquillaje debe ser natural y cómodo, con un enfoque en una piel radiante, ojos definidos y labios en tonos neutros. No subestimes el poder de un buen perfume, que se convierte en una firma invisible.

¿Qué es el concepto Old Money?

Se refiere a un estilo que evoca la elegancia, sofisticación y discreción asociadas con las antiguas familias adineradas, especialmente de Europa y la costa este de Estados Unidos.

Estas familias, que han heredado riqueza a lo largo de generaciones, suelen tener un enfoque tradicional y conservador en su forma de vestir, lo que se traduce en una apariencia que transmite estatus y refinamiento sin nada ostentoso.