¿Te sientes incómoda al salir sin pintarte los labios? Esto dice la psicología sobre tu personalidad

Pintarse los labios puede parecer un gesto sencillo dentro de la rutina de belleza, pero para algunas mujeres es mucho más que elegir un tono antes de salir de casa. El labial forma parte de su identidad visual, las ayuda a sentirse arregladas y puede convertirse en ese detalle que les da seguridad para comenzar el día.

Si te sientes incómoda cuando sales sin pintarte los labios, esto no significa necesariamente que tengas baja autoestima o que dependas de la aprobación de los demás. La relación con el maquillaje es personal y puede responder a diferentes motivos: desde el gusto por experimentar con los colores hasta la costumbre de asociar una imagen determinada con la confianza. La psicología ha estudiado cómo el uso del maquillaje se relaciona con la percepción de la propia apariencia y la manera en que nos presentamos ante otras personas.

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¿Qué significa que no te guste salir sin pintarte los labios?

Sentirte más cómoda con lipstick puede tener distintas explicaciones. Para algunas personas, maquillarse es una forma de expresión personal; para otras, representa una rutina que les ayuda a sentirse preparadas para enfrentar el día.

Un estudio publicado en 2022 analizó la relación entre el uso del maquillaje, la autoestima y la percepción de la propia imagen en 1,483 mujeres brasileñas. Los resultados mostraron que la importancia que las participantes daban a su apariencia estaba relacionada con la frecuencia con la que se maquillaban. También encontraron asociaciones entre el uso de cosméticos y distintos aspectos de la autoestima.

Esto no significa que todas las mujeres que utilizan labial a diario compartan los mismos rasgos de personalidad. Más bien, sugiere que el maquillaje puede cumplir diferentes funciones emocionales y sociales dependiendo de cada persona.

Pruébalo y disfruta de unos labios suaves, sanos y llenos de vida sin salir de casa. GETTY IMAGES

4 razones por las que puedes sentirte incómoda sin lipstick, según la psicología

1. El labial forma parte de tu identidad personal

Si llevas años utilizando un tono específico o no concibes tu maquillaje sin un toque de color en los labios, es posible que lo hayas incorporado a la imagen con la que te identificas.

El rojo, el rosa, los tonos nude o los colores intensos pueden convertirse en una firma personal. En este caso, pintarte los labios no necesariamente responde a una inseguridad: puede ser una manera de expresar tu estilo y reforzar la imagen que quieres proyectar.

2. Te ayuda a sentirte más segura

Quizá notas que, cuando llevas labial, te sientes más arreglada, tienes más ganas de socializar o estás más cómoda en determinadas situaciones. Esto puede relacionarse con la manera en que los hábitos de arreglo personal influyen en la percepción que tenemos de nosotras mismas.

Una investigación publicada en Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity en 2021 examinó cómo el maquillaje podía modificar la autopercepción de las participantes. Los resultados mostraron cambios en algunas valoraciones personales, entre ellas la confianza, en determinadas condiciones experimentales.

Sin embargo, sentirte más segura con maquillaje no significa que carezcas de confianza sin él. Ambos estados pueden coexistir.

Sabrina Carpenter apuesta por un rubor rosa de efecto natural, uno de los sellos del Milky Blush. Getty Images

3. Asoci as el maquillaje con sentirte preparada para el día

Para muchas personas, maquillarse es una señal de transición entre el tiempo privado y las actividades cotidianas. Así como elegir ropa o peinarse puede ayudar a entrar en modo trabajo, aplicar un labial puede convertirse en el último paso de una rutina que transmite orden y preparación.

Si te incomoda salir sin él, quizá no sea únicamente el color lo que echas de menos, sino la sensación de haber completado tu ritual de arreglo personal.

La clave está en observar si se trata de una preferencia agradable o de una exigencia que te genera estrés cuando no puedes cumplirla.

El delineador de labios es clave para definir y dar volumen extra a tus labios. GETTY IMAGES

4. Te preocupa cómo te perciben los demás

También es posible que el labial funcione como una herramienta para sentir que tu apariencia cumple con determinadas expectativas sociales o profesionales.

Las investigaciones sobre maquillaje han encontrado que los cosméticos pueden influir en cómo otras personas perciben características como el atractivo o la competencia. No obstante, estas percepciones externas no determinan la personalidad ni las capacidades reales de quien los utiliza.

Si sientes que no puedes salir sin pintarte los labios porque temes que otras personas te vean desarreglada o menos atractiva, puede ser útil preguntarte de dónde viene esa expectativa y cuánto condiciona tus decisiones.

¿Sentirte incómoda sin labial significa que tienes baja autoestima?

No necesariamente. Utilizar maquillaje con frecuencia no es, por sí solo, un indicador de inseguridad, vanidad ni dependencia emocional.

La investigación sobre el uso de cosméticos muestra que la relación con la autoestima es compleja. Algunas personas se maquillan porque disfrutan de su apariencia y de la experiencia de arreglarse; otras pueden sentir presión por cumplir con determinados ideales estéticos. Incluso una misma persona puede experimentar ambas motivaciones en diferentes momentos.

Una forma útil de distinguir entre una preferencia personal y una exigencia que te genera malestar es observar cómo te sientes cuando no puedes maquillarte.

Si simplemente prefieres llevar los labios pintados, probablemente se trate de una elección de estilo. Si, en cambio, evitar salir sin labial te provoca ansiedad intensa, te lleva a cancelar planes o afecta de forma constante tu vida cotidiana, vale la pena explorar qué hay detrás de esa incomodidad.

¿Qué puedes hacer si no te gusta verte sin los labios pintados?

No tienes que dejar de usar labial para demostrar que tienes confianza en ti misma. El maquillaje puede seguir siendo una parte importante de tu estilo y una actividad que disfrutas.

Si quieres sentirte más cómoda también cuando no lo llevas, puedes probar pequeños cambios:



Identifica qué te incomoda: pregúntate si extrañas el color, la sensación de verte arreglada o la reacción que esperas de otras personas.

Experimenta con distintas versiones de tu rutina: algunos días puedes elegir un bálsamo hidratante con color y otros dejar los labios al natural, si te apetece.

Observa cómo te hablas: evita juzgar tu apariencia con frases tajantes cuando te ves sin maquillaje.

Recuerda que arreglarte es una elección: puedes disfrutar de un labial rojo o nude sin convertirlo en una condición para sentirte bien contigo misma.

En definitiva, sentirte incómoda al salir sin pintarte los labios no define tu personalidad ni determina tu autoestima. Puede ser una costumbre, una preferencia estética o una forma de expresión. Lo importante es que el maquillaje sea una herramienta para disfrutar de tu imagen, no una obligación que limite tu libertad.

