Toasty makeup: el maquillaje rejuvenecedor que las celebs recomiendan para este otoño

Cada otoño trae consigo una nueva forma de entender la belleza, y este año el protagonismo es para el “toasty makeup”, un estilo que apuesta por la calidez y la naturalidad. La apuesta de este maquillaje es lucir una piel radiante, como si hubieras pasado una tarde soleada bajo la luz del atardecer.

El término “toasty” hace referencia a esa apariencia ligeramente tostada, pero siempre delicada, que combina tonos neutros, cobrizos y avellana para realzar el rostro sin necesidad de un makeup pesado. El resultado es un maquillaje rejuvenecedor que aporta una apariencia fresca, juvenil y sofisticada.

Las claves del “toasty makeup”

La esencia de esta tendencia está en trabajar la piel para que luzca luminosa y saludable, evitando acabados acartonados. Se trata de crear una base ligera y complementarla con rubores en tonalidades cálidas como el avellana o el terracota, que aportan un efecto rejuvenecedor instantáneo.

Las sombras juegan un papel clave en este estilo: se utilizan paletas de tonos tierra, caramelo y bronces para dar profundidad a la mirada sin recargarla. A esto se suma el uso de iluminadores que se colocan sobre el rostro de forma estratégica para replicar la luz de la “golden hour”, logrando un acabado brillante y dimensional.

Algunos maquillistas apuestan por sumar pecas dibujadas de forma sutil, un detalle que intensifica el efecto juvenil y aporta un aire natural al look.

Celebridades que lo han hecho viral

El “toasty makeup” no tardó en conquistar a varias celebridades. Hailey Bieber lo ha llevado con labios nude y rubor avellana que resalta su piel bronceada. Kendall Jenner lo combina con sombras cobrizas y labios brillantes; mientras que Zendaya, al igual que Dua Lipa, han mostrado versiones del maquillaje con acabados glossy.

Actrices como Scarlett Johansson se han sumado a esta tendencia, demostrando que este sí o sí será el maquillaje del otoño.

Cómo llevar el “toasty makeup”

Para recrear este look, no necesitas una colección infinita de productos. Una base ligera, un rubor cálido, un iluminador en crema y una paleta de sombras terrosas son más que suficientes. El secreto está en difuminar bien y mantener la piel jugosa, dejando que la luz juegue a tu favor.

Optar por gloses o labiales satinados en lugar de fórmulas mates también es clave, ya que aportan volumen y frescura a los labios.

El “toasty makeup” se consolida como la tendencia de belleza más cálida del otoño. Su éxito radica en que no busca transformar, sino resaltar la belleza natural con un halo dorado rejuvenecedor. Así que si estás buscando el mejor aliado para lucir una piel perfecta esta temporada, no dudes ni por un segundo darle una oportunidad a este maquillaje rejuvenecedor.