¿Tus manos delatan la edad? 7 errores al hacerte la manicura que pueden sumar años al look

Las manos son una de las zonas que más pueden mostrar cambios relacionados con la edad. La piel puede perder firmeza, aparecer manchas y hacerse más visible la textura, pero la manicura también puede influir en cómo se perciben visualmente.

Elegir una forma poco favorecedora, abusar de ciertos colores o descuidar las cutículas puede hacer que las manos se vean menos cuidadas. La buena noticia es que muchos de estos errores son fáciles de corregir.

1. Llevar las uñas demasiado largas

Las uñas excesivamente largas pueden hacer que las manos se vean más pesadas, especialmente si los dedos son cortos o la placa de la uña es ancha.

Una longitud corta o media suele resultar más equilibrada y permite mantener una manicura elegante sin que las uñas sean las protagonistas.

2. Elegir una forma demasiado cuadrada

Las uñas completamente cuadradas pueden crear líneas horizontales que hacen que los dedos parezcan más cortos.

Si buscas un efecto visual más estilizado, las formas ovaladas, almendradas o squoval pueden crear líneas más suaves y alargar visualmente los dedos.

3. Utilizar colores demasiado similares al tono

de la piel

Un nude que prácticamente desaparece sobre la piel puede hacer que las manos pierdan definición.

No significa que tengas que renunciar a los tonos naturales. La clave está en elegir un nude que tenga suficiente contraste y un subtono que complemente tu piel, ya sea rosado, beige o ligeramente cálido.

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4. Abusar de los esmaltes muy oscuros

Los colores profundos como negro, azul marino o algunos marrones pueden ser elegantes, pero cuando se llevan en uñas muy largas o con una forma poco cuidada pueden crear un contraste fuerte y hacer que las manos se vean más marcadas.

Si te gustan los tonos oscuros, el borgoña, chocolate o rojo cereza pueden ser alternativas sofisticadas.

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5. Dejar las cutículas secas

Una manicura puede perder completamente su apariencia pulida cuando las cutículas están secas, levantadas o descuidadas.

No es necesario retirar la cutícula de manera agresiva. Mantenerla hidratada y cuidar regularmente la zona puede hacer que las manos se vean mucho más arregladas.

6. Elegir un acabado completamente mate

Los esmaltes mate pueden ser elegantes, pero también eliminan el reflejo de luz que aporta un acabado brillante. Si buscas que las manos tengan una apariencia más luminosa, un esmalte glossy o ligeramente perlado puede resultar más favorecedor.

7. No cuidar la piel de las manos

Este es uno de los errores más fáciles de olvidar. Una manicura bonita no compensa unas manos muy secas.

Aplicar crema después de lavarlas y utilizar aceite para cutículas ayuda a mantener la piel hidratada. Durante el día también es importante proteger las manos del sol con protector solar, especialmente si existen manchas o cambios de pigmentación.

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¿Qué manicura favorece más a las manos

después de los 40 y 50?

No existe una única manicura que funcione para todas las mujeres. La forma de los dedos, el tono de piel, la longitud de las uñas y el estilo personal deben determinar la elección.

Sin embargo, si buscas un efecto elegante y favorecedor, las uñas cortas o medias, las formas ovaladas o almendradas y los colores con un poco de contraste suelen ser una apuesta segura.

Tonos como rosa palo, nude rosado, milky, rojo cereza, malva y chocolate permiten mantener una manicura sofisticada sin necesidad de diseños elaborados.

La manicura no puede cambiar la edad de las manos, pero sí puede ayudar a que se