Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Uñas acrílicas: 7 maneras de llevar esta manicura para que tus manos rejuvenezcan este verano

La mejor manicura será aquella que aporte luz, elegancia y un aspecto saludable a las manos sin necesidad de excesos.

Junio 16, 2026 • 
Karen Luna
¿Cómo lucir uñas francesas renovadas 5 alternativas de manicure más elegantes que el clásico french.png

Uñas acrílicas: 7 maneras de llevar esta manicura para que tus manos rejuvenezcan este verano

Instagram @nails.kol

Las uñas acrílicas elegantes siguen siendo una de las búsquedas más populares en belleza, especialmente entre quienes quieren que sus manos luzcan más jóvenes y sofisticadas. La buena noticia es que no necesitas diseños extravagantes ni decoraciones excesivas para conseguir ese efecto.

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
Mayo 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
Mayo 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

De hecho, los expertos en manicura coinciden en que ciertos colores y formas ayudan a suavizar visualmente las manos, estilizar los dedos y aportar una apariencia mucho más fresca. Si buscas inspiración para este verano, estas ideas pueden convertirse en tu próxima cita en el salón.

1. Uñas baby boomer: el clásico que nunca falla

Las uñas baby boomer continúan entre las manicuras más solicitadas. La mezcla degradada entre rosa y blanco aporta luminosidad y un acabado limpio que hace que las manos se vean cuidadas de inmediato.

Además, son ideales para quienes buscan una manicura elegante que combine con todo.

2. Uñas color durazno

Los tonos melocotón o durazno están ganando protagonismo porque aportan calidez sin endurecer los rasgos de las manos.

Este color suele favorecer especialmente a pieles claras, medias y bronceadas durante el verano.

3. Uñas almendradas elegantes

La forma almendrada sigue siendo una de las más recomendadas por los especialistas.

¿Por qué? Porque crea una ilusión óptica que estiliza los dedos y aporta una apariencia más refinada que las formas cuadradas demasiado marcadas.

4. Uñas coral suave

Entre las tendencias de verano, el coral suave destaca por aportar color sin resultar excesivo.

Es una alternativa perfecta para quienes quieren salir de los nude tradicionales sin perder elegancia.

5. Uñas color vino translúcido

Los tonos vino no son exclusivos del otoño. Las versiones más transparentes aportan profundidad y sofisticación, además de disimular pequeñas imperfecciones visuales en las manos.

6. Uñas para piel morena en tonos caramelo

Las búsquedas de uñas para piel morena siguen creciendo y los tonos caramelo se han convertido en una apuesta segura.

Crean armonía visual y ayudan a que las manos luzcan más uniformes.

7. Uñas discretas para oficina

Las manicuras minimalistas con brillo natural están viviendo un gran momento. Son elegantes, modernas y funcionan para cualquier ocasión.

Además, tienen la ventaja de mantenerse impecables durante más tiempo.

Las uñas acrílicas más favorecedoras del verano

Si algo demuestran las tendencias actuales es que las uñas acrílicas que rejuvenecen las manos no dependen de diseños llamativos. Los tonos suaves, las formas estilizadas y los acabados pulidos son los verdaderos protagonistas.

uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Kate Middleton y el príncipe George.jpg
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William anuncian la futura escuela del príncipe George
Junio 16, 2026
 · 
Karen Luna
2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Red Carpet
Moda
Hailey Bieber lleva el bikini mantequilla que conquistará el verano
Junio 15, 2026
 · 
Karen Luna
The 2026 Order Of The Garter Service
Realeza
La razón por la que Kate Middleton y el príncipe William fueron protagonistas en Windsor
Junio 15, 2026
 · 
Karen Luna
Cortes de pelo corto que afinan el rostro y tienen efecto lifting
Belleza
Del bob al Pixie: los 3 cortes de pelo que más adelgazan la cara
Junio 15, 2026
 · 
Karen Luna