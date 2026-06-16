Uñas acrílicas: 7 maneras de llevar esta manicura para que tus manos rejuvenezcan este verano

Las uñas acrílicas elegantes siguen siendo una de las búsquedas más populares en belleza, especialmente entre quienes quieren que sus manos luzcan más jóvenes y sofisticadas. La buena noticia es que no necesitas diseños extravagantes ni decoraciones excesivas para conseguir ese efecto.

De hecho, los expertos en manicura coinciden en que ciertos colores y formas ayudan a suavizar visualmente las manos, estilizar los dedos y aportar una apariencia mucho más fresca. Si buscas inspiración para este verano, estas ideas pueden convertirse en tu próxima cita en el salón.

1. Uñas baby boomer: el clásico que nunca falla

Las uñas baby boomer continúan entre las manicuras más solicitadas. La mezcla degradada entre rosa y blanco aporta luminosidad y un acabado limpio que hace que las manos se vean cuidadas de inmediato.

Además, son ideales para quienes buscan una manicura elegante que combine con todo.

2. Uñas color durazno

Los tonos melocotón o durazno están ganando protagonismo porque aportan calidez sin endurecer los rasgos de las manos.

Este color suele favorecer especialmente a pieles claras, medias y bronceadas durante el verano.

3. Uñas almendradas elegantes

La forma almendrada sigue siendo una de las más recomendadas por los especialistas.

¿Por qué? Porque crea una ilusión óptica que estiliza los dedos y aporta una apariencia más refinada que las formas cuadradas demasiado marcadas.

4. Uñas coral suave

Entre las tendencias de verano, el coral suave destaca por aportar color sin resultar excesivo.

Es una alternativa perfecta para quienes quieren salir de los nude tradicionales sin perder elegancia.

5. Uñas color vino translúcido

Los tonos vino no son exclusivos del otoño. Las versiones más transparentes aportan profundidad y sofisticación, además de disimular pequeñas imperfecciones visuales en las manos.

6. Uñas para piel morena en tonos caramelo

Las búsquedas de uñas para piel morena siguen creciendo y los tonos caramelo se han convertido en una apuesta segura.

Crean armonía visual y ayudan a que las manos luzcan más uniformes.

7. Uñas discretas para oficina

Las manicuras minimalistas con brillo natural están viviendo un gran momento. Son elegantes, modernas y funcionan para cualquier ocasión.

Además, tienen la ventaja de mantenerse impecables durante más tiempo.

Las uñas acrílicas más favorecedoras del verano

Si algo demuestran las tendencias actuales es que las uñas acrílicas que rejuvenecen las manos no dependen de diseños llamativos. Los tonos suaves, las formas estilizadas y los acabados pulidos son los verdaderos protagonistas.

