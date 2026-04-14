Uñas coreanas 2026: de jelly a manicure matcha, estas son las tendencias favoritas de mayo

Si algo nos ha enseñado la belleza coreana es que menos siempre es más… pero con brillo. Esta primavera 2026, las uñas coreanas vuelven a dominar las tendencias con propuestas delicadas, luminosas y ultra favorecedoras que están por todos lados (sí, desde Pinterest hasta los salones más top).

Jelly nails: el efecto gelatina que sigue reinando

Las famosas jelly nails no solo siguen vigentes, se han convertido en la base de casi todas las tendencias actuales. Este estilo se caracteriza por su acabado translúcido, brillante y ligeramente pigmentado, que hace que las uñas se vean limpias, saludables y muy elegantes.

Lo mejor es que funcionan con todo, desdetonos rosados, durazno, nude o incluso verdes suaves. Además, encajan perfecto con la estética minimalista coreana, donde el objetivo no es saturar, sino resaltar la belleza natural de las manos.

Uñas matcha: el verde suave que conquista mayo

Si hay un color que está ganando terreno esta temporada es el verde matcha. Este tono, inspirado en el té japonés, entra dentro de la paleta de colores suaves y pastel que dominarán 2026, especialmente en acabados glossy o tipo gel.

¿La clave? No se lleva plano, se mezcla con efectos translúcidos, degradados o incluso con acabados tipo “leche”, logrando ese look fresco, limpio y muy aesthetic que tanto define a las uñas coreanas.

Aura, blush y detalles mini: el arte de lo sutil

Más allá del color, lo que realmente define estas tendencias es el acabado, diseños como las aura nails (degradados difuminados) o las blush nails (rubor suave al centro) están en su punto más alto. También regresan los detalles 3D, pero en versión mini: pequeñas gotas, cristales o aplicaciones casi imperceptibles que aportan dimensión sin perder elegancia.

El regreso del minimalismo sofisticado

Algo es claro,las uñas coreanas 2026 dejan atrás los diseños recargados. Este año, las tendencias apuestan por acabados luminosos, tonos lechosos y estética clean, donde cada detalle está pensado para estilizar las manos sin exagerar.

La idea no es llamar la atención a gritos, sino lograr ese efecto de “uñas perfectas sin esfuerzo” que combina con todo y eleva cualquier look.

Estas tendencias no solo son bonitas, también son fáciles de adaptar, elegantes y totalmente en sintonía con una belleza más natural. Porque sí, este mayo nos queda clarísimo que las uñas coreanas no son una moda pasajera, son un estilo de vida.