Uñas de gel: 5 diseños inspirados en San Valentín que te harán lucir elegante el 14 de febrero

San Valentín está a unos días de distancia y nosotras ya estamos obsesionadas buscando inspiración en el mundo de las uñas para encontrar el diseño que nos acompañará en la fecha más romántica del año.

Si tú, al igual que nosotras, deseas lucir unas manos elegantes el próximo 14 de febrero, llegaste al lugar indicado, pues nos dimos a la tarea de buscar los cinco diseños inspirados en San Valentín más refinados para que te vayas preparando y lleves el ambiente del romance desde ahora en tus manos.

Revisa estos diseños de uñas de gel con motivos románticos, que le robarán el corazón a todas las personas que vean tus uñas este mes de febrero.

Uñas minimalistas

Las uñas minimalistas son una gran apuesta para aquellas que buscan lucir un manicure refinado y discreto, pero con todo el espíritu de la celebración. Este diseño apuesta por incluir una base sobre uñas cortas en tono nude, sobre la cual se aprecian pequeños corazones en color rojo que hacen juego con la delicadeza y minimalismo del diseño.

Aunque esta propuesta puede lucir increíble en uñas largas, la realidad es que las uñas cortas son la mejor alternativa para lucirlas.

Uñas francesas con cat eye

El francés no se ha demostrado una y mil veces su poder de reinventarse; gracias a eso ha logrado sobrevivir al paso del tiempo como uno de los diseños de uñas más solicitados en las mesas de las manicuristas.

Esta propuesta se basa en la tradicional forma del french realizado con una gran tendencia del año: el efecto ojo de gato, luciendo así la característica media luna del borde libre en un tono rosado que sirva como contraste para el elemento de decoración, el cual consiste en incluir algunos corazones.

Uñas milky con corazones

Para las amantes del efecto lechoso, las uñas milky también se suman a la fiebre romántica del 14 de febrero y este diseño es el ejemplo perfecto. Sobre una base blanca translúcida se trazan corazones de diferentes tamaños y en varias direcciones, logrando un diseño muy femenino y elegante.

Puedes apostar por esta idea con un gel convencional o sumarte a la tendencia del ojo de gato y realizar los corazones con esta textura.

Uñas frame

Las uñas frame son otra tendencia que estará acompañando los diseños de uñas más románticos. Para esta propuesta, apuesta por enmarcar la uña con pequeños puntos de color mientras que en el centro resplandece un corazón minimalista.

Esta alternativa es ideal para aquellas que buscan un diseño más femenino y coqueto, pero que al mismo tiempo luzca elegante y delicado, así que si no eres fanática de los diseños muy cargados, esta alternativa se convertirá en tu favorita.

Uñas maximalistas

Por el contrario, si lo tuyo es apostar por combinar diferentes técnicas de decoración sobre un mismo set de uñas y quieres celebrar en grande San Valentín, este diseño te pedirá que lo lleves en tus manos.

Sobre una base rosa pastel se incluyen trazos de moños, corazones y cerezas con el objetivo de lograr unas uñas estilo coquette. A pesar de que a simple vista puedan resultar demasiado excesivas, pues estas uñas incluyen relieves en su diseño, la realidad es que lucen sumamente elegantes y femeninas.

Si estabas buscando propuestas de uñas de gel que te ayuden a lucir un manicure muy romántico ese 14 de febrero, estas ideas no llegaron a ti por casualidad. En tu poder cuentas con cinco diseños inspirados en San Valentín que no solo elevarán tus manos a la categoría de elegancia, sino que le robarán el corazón a toda aquella persona que te vea luciendo tu set.