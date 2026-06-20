Uñas de gelish: 5 diseños bonitos y elegantes para verte con manos cuidadas

Si hay una tendencia que no pierde fuerza es la de las uñas de gelish elegantes. ¿La razón? Su acabado brillante, su duración y la posibilidad de crear diseños sofisticados sin necesidad de recurrir a colores llamativos o decoraciones excesivas.

Este año, las tendencias apuntan a manicuras más refinadas, con detalles inesperados que hacen que las manos luzcan más cuidadas, modernas y favorecedoras. Si buscas inspiración para tu próxima cita en el salón, estas ideas son perfectas para salir de lo de siempre sin perder elegancia.

1. Uñas “latte marble": el diseño inspirado en el café más chic

Las búsquedas relacionadas con tonos café siguen creciendo, pero esta versión tiene un giro especial. Se trata de combinar colores latte, vainilla y moka en un efecto mármol suave.

El resultado es una manicura sofisticada que aporta profundidad visual sin verse recargada. Además, favorece especialmente a quienes buscan que sus manos se vean más estilizadas.

2. Gelish color mantequilla con acabado espejo

El amarillo mantequilla se ha convertido en uno de los tonos estrella del año. En versión gelish, combinado con un brillo espejo muy sutil, consigue un efecto luminoso que rejuvenece visualmente la piel de las manos.

Es una alternativa elegante para quienes quieren salir del nude tradicional.

3. Manicura “moonlight": el nuevo lujo silencioso

Esta tendencia apuesta por una base translúcida en tonos piedra, arena o porcelana con pequeños reflejos perlados que solo se perciben cuando la luz cambia.

El efecto recuerda al brillo de la luna sobre el agua y se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan uñas elegantes y minimalistas.

4. Verde salvia con detalles metálicos ultrafinos

El verde salvia continúa dominando las tendencias de belleza, pero ahora se lleva acompañado de líneas doradas o plateadas extremadamente delgadas.

La combinación transmite frescura, modernidad y sofisticación sin caer en diseños demasiado llamativos.

5. French invertida en tono cacao

La manicura francesa sigue evolucionando. Una de las versiones más elegantes consiste en dejar la punta limpia y destacar únicamente la media luna de la base con tonos cacao, chocolate o espresso.

El resultado es moderno, diferente y muy favorecedor para uñas cortas o medianas.

Las uñas de gelish que dominarán este año

Las tendencias actuales demuestran que las uñas gelish bonitas y elegantes ya no se limitan a los tonos nude de siempre. Acabados inspirados en el café, reflejos perlados, verdes suaves y detalles minimalistas están redefiniendo la manicura sofisticada.

La mejor parte es que todos estos diseños tienen algo en común: hacen que las manos se vean cuidadas, modernas y atemporales sin necesidad de recurrir a decoraciones excesivas. A veces, la elegancia está precisamente en los detalles más discretos.