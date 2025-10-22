Uñas de Halloween: 5 diseños femeninos y discretos que van perfectos con cualquier disfraz

Octubre es el mes más divertido del año para quienes aman jugar con la estética y la temática, pues Halloween es el pretexto perfecto para sacar a lucir nuestro lado creativo. Este año, las tendencias apuestan por regalarnos diseños de uñas de Halloween llenos de color y decoraciones; sin embargo, estamos conscientes de que no todas son fanáticas de este estilo. Así que nos dimos a la tarea de buscar aquellos diseños de uñas discretos que, a pesar de ser temáticos, buscan proyectar un manicure decorado pero no excesivo. ¿Lo mejor? Podrás adaptarlos sin ningún problema a cualquier disfraz que elijas lucir esta Noche de Brujas.

Uñas 3D nude con gatito

Estas uñas son perfectas para quienes prefieren apostar por algo minimalista. La base de estas uñas es nuda y sobre ella descansan decoraciones místicas típicas de la estética de las brujas: estrellas, destellos y lunas.

Esta no es la única decoración de este diseño, pues su joya es el elemento en 3D que reposa sobre el borde libre de la uña: un gatito.

Si lo tuyo es el estilo witchy, estas uñas son lo que estás buscando.

Uñas calabazas naranjas con cat eye

El clásico tono naranja de Halloween se apodera de este diseño. Sobre una base naranja con gel de uñas cat eye, vas a dibujar caritas de calabazas; sí, tus uñas van a representar los famosos Jack O’ Lantern. Si no quieres cargar mucho tus diseños con trazos en color negro, puedes sustituirlo por un gel reflectivo para darle forma y textura a las rayas de las calabazas.

Uñas francesas perladas con fantasmas

Ya te hemos contado de la genialidad de las uñas francesas y su increíble habilidad para reinventarse siempre. Para la temporada de Halloween no es la excepción y esta vez llegan como pequeños fantasmas que flotan sobre nuestras uñas. Para salir del clásico blanco y darles un toque más femenino, apuesta por lucir tus ghost nails con un tono perla; esto le dará mucha elegancia al diseño y a tus manos.

Uñas press on con 3D

Si prefieres algo rápido, pero con impacto, las uñas press on decoradas con calabazas, fantasmas y demás elementos temáticos son la opción ideal. Su acabado tridimensional y su estilo adorable, inspirado en la estética kawaii, las convierten en el complemento perfecto para disfraces temáticos o simplemente para decorar las uñas sin recurrir a una caracterización.

Una de las grandes ventajas de estos diseños es que ¡son reutilizables!

Uñas verdes con fantasmas

El verde es el nuevo color estrella de la temporada. Este diseño lo toma como base, partiendo de un tono verde musgo con efecto reflectivo sobre el que se dibujan pequeños fantasmas blancos divirtiéndose en campos de follaje otoñal. El contraste entre el brillo y los detalles pintados a mano da un resultado femenino, juguetón y muy elegante.

Las uñas de Halloween no tienen por qué significar uñas extravagantes o demasiado oscuras. La clave está en encontrar el equilibrio entre lo colorido y lo femenino, y definitivamente, estos diseños lo demuestran. ¿Cuál de estas ideas te acompañará en la Noche de Brujas?