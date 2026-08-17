Uñas efecto vidrio: 7 diseños de manicura translúcida que querrás llevar este 2026

Las uñas efecto vidrio evolucionan en 2026 con colores translúcidos, acabados glossy y diseños que parecen tener una capa de cristal sobre la uña. La tendencia combina la estética de las glass nails con el efecto gelatina de las jelly nails.

Estas son 7 ideas inspiradas directamente en las manicuras de tu galería:

1. Uñas efecto café: la versión más sofisticada

La primera propuesta lleva una base transparente con tonos café y caramelo que recuerdan a un latte o espresso. Algunas uñas tienen pequeñas manchas de color que parecen gotas de café suspendidas bajo una capa de cristal.

Es una opción perfecta si quieres probar las uñas efecto vidrio sin abandonar los tonos neutros.

2. Jelly nails en tonos pastel

La segunda manicura mezcla verde, lila, rosa y azul en diferentes uñas. Los colores aparecen difuminados y translúcidos, creando un efecto similar al de un vidrio teñido.

El acabado brillante hace que cada tono tenga más profundidad y que las uñas se vean frescas y luminosas.

3. Uñas jelly en tonos morados

El morado ciruela es el protagonista de esta propuesta. Las uñas combinan zonas más intensas con otras transparentes, creando un efecto de gelatina de frutos rojos.

El resultado es más elegante que una manicura morada tradicional porque el color permanece semitransparente.

4. Uñas multicolor con efecto caramelo

Rosa, amarillo, naranja, azul, verde y lila aparecen juntos en una manicura llena de color. Los pequeños detalles de estrellas y los acabados glossy hacen que parezcan dulces de gelatina sobre las uñas.

Es una de las versiones más divertidas de las jelly nails y una buena alternativa si el nude ya te parece demasiado aburrido.

5. Uñas efecto vidrio inspiradas en frutas

Esta propuesta apuesta por colores más vibrantes: rojo, naranja, verde y azul se distribuyen entre las diferentes uñas. Los pequeños motivos de frutas refuerzan la inspiración.

Aunque los tonos son intensos, la transparencia evita que el resultado sea pesado. El brillo consigue ese acabado de caramelo cristalizado.

6. Uñas translúcidas en tonos pastel

Aquí la tendencia se vuelve mucho más discreta. Verde menta, rosa, amarillo, azul y beige se combinan en diferentes uñas con un acabado cremoso pero todavía ligeramente translúcido.

Es una opción ideal para quienes buscan uñas coloridas y elegantes sin recurrir a tonos demasiado fuertes.

7. Uñas jelly en una paleta de colores suaves

La última propuesta reúne varios tonos pastel en una misma manicura: rosa, verde, azul, amarillo y beige. Cada uña tiene un color distinto, pero todas comparten el mismo acabado brillante.

El resultado es limpio, femenino y muy luminoso, perfecto para llevar la tendencia de las uñas efecto vidrio 2026 de una manera más sencilla.

¿Cómo pedir las uñas efecto vidrio en el salón?

Si quieres conseguir el acabado de las fotos, pide una base translúcida con pigmento de color y mucho brillo, en lugar de un esmalte completamente opaco. Para intensificar el efecto glass, el top coat debe dejar una superficie muy pulida y reflectante.

La clave de esta tendencia está precisamente en que el color se vea, pero la luz siga atravesando la manicura.