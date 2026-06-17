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Uñas ojo de gato: los 5 diseños con más clase que suavizan las manos

Cuando parecía que las uñas nude y las manicuras minimalistas dominaban por completo las tendencias, las uñas ojo de gato encontraron la forma de mantenerse vigentes.

Junio 16, 2026 • 
Karen Luna
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Uñas ojo de gato: los 5 diseños con más clase que suavizan las manos

Instagram/ @arte.byjess

Si buscas inspiración para tu próxima manicura, probablemente ya te encontraste con decenas de artículos recomendando las mismas uñas ojo de gato nude, rosas o perladas. Sin embargo, las tendencias están empezando a moverse hacia propuestas mucho más originales que combinan el efecto magnético característico de esta técnica con colores y acabados inesperados.

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La ventaja de las uñas ojo de gato elegantes es que el reflejo luminoso crea profundidad visual, lo que ayuda a que las uñas luzcan más cuidadas y sofisticadas. Pero este año hay diseños menos vistos que están ganando terreno entre quienes buscan algo diferente.

Uñas ojo de gato color oliva ahumado

Los tonos verdes están viviendo un gran momento en moda y belleza, pero no hablamos del clásico verde botella.

El oliva ahumado mezcla matices grises y verdes suaves que aportan un acabado moderno y elegante. Combinado con el efecto ojo de gato, crea una manicura sofisticada que se aleja por completo de los colores tradicionales.

Uñas ojo de gato terracota

Las búsquedas relacionadas con tonos tierra siguen creciendo porque favorecen a muchos tonos de piel.

El terracota ofrece una mezcla entre naranja quemado, marrón y cobre que aporta calidez a las manos. Con reflejos magnéticos, el resultado es mucho más refinado que un esmalte liso.

Uñas ojo de gato azul tormenta

Mientras los azules eléctricos pasan de moda, los tonos inspirados en cielos nublados comienzan a destacar.

Las uñas azul tormenta combinan gris y azul profundo, generando un efecto elegante y contemporáneo que resulta perfecto para quienes quieren salir de los clásicos neutros.

Uñas ojo de gato color granada

El rojo siempre está presente en manicura, pero este año las versiones granada están captando más atención.

Este tono, más profundo que el rojo tradicional, aporta sofisticación y consigue que el efecto magnético destaque mucho más bajo la luz natural.

Uñas ojo de gato efecto piedra lunar

Una de las propuestas más interesantes consiste en recrear el brillo de la piedra lunar mediante esmaltes translúcidos y reflejos plateados suaves.

El resultado es delicado, moderno y diferente a las típicas manicuras cromadas que dominaron temporadas anteriores.

Por qué estos diseños están llamando la atención

Las tendencias de uñas ojo de gato 2026 están comenzando a alejarse de los colores seguros que dominaron los últimos años. Ahora la atención se centra en tonos inspirados en minerales, paisajes naturales y colores terrosos que aportan personalidad sin perder elegancia.

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Si ya probaste los clásicos nude, rosa lechoso o francés magnético, estas opciones ofrecen una forma diferente de llevar las uñas ojo de gato. Son sofisticadas, originales y tienen algo para verse modernas sin parecer una manicura igual a todas las demás.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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