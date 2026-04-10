Uñas piña colada: 7 maneras de llevar este manicure amarillo que conquistará Coachella 2026

Si el amarillo ya de por sí es protagonista esta temporada, el tono piña colada viene a cambiarlo todo. Pero no, no estamos hablando del clásico color plano con una flor encima… sino de diseños que parecen pequeños objetos de arte.

Aquí van 7 ideas que se sienten frescas, inesperadas y muy mood festival.

1. Efecto “hielo derretido”

Una base amarilla con capas irregulares translúcidas encima, como si el esmalte se estuviera derritiendo. El truco está en no hacerlo perfecto: mientras más orgánico, mejor.

2. Piña colada con textura “sal de mar”

Aplica un top coat granulado o crea micro textura con polvo mate. El resultado es una uña que no solo se ve, también se siente. Ideal si quieres algo sensorial y diferente.

3. Amarillo con “sombras fantasma”

En lugar de dibujar figuras, crea siluetas casi invisibles en un tono apenas más claro (como hojas o formas abstractas). Solo se notan con la luz… y eso lo hace ultra sofisticado.

4. Efecto “vidrio tropical roto”

Pequeños fragmentos iridiscentes encapsulados sobre base piña colada, pero colocados de forma angular, no decorativa. Se ve moderno, casi futurista.

5. French

Aquí el color se concentra en la punta de la uña y se marca bien dejando una ilusion de manos limpias.

6. Piña colada con líneas “incompletas”

Traza líneas finas que empiezan pero no terminan, como si el diseño estuviera en proceso. Este efecto inacabado es tendencia editorial y se ve increíble en fotos.

7. Uñas “doble capa”

Primero una base brillante piña colada, luego una capa translúcida en tono ligeramente durazno o vainilla. El resultado: profundidad y un color que cambia según la luz.

El mood de 2026 va hacia lo sensorial, lo imperfecto y lo experimental, ya no se trata de que tus uñas combinen perfecto, sino de que cuenten algo y el tono piña colada tiene justo eso: es alegre, sí, pero también lo suficientemente suave para experimentar sin miedo.

