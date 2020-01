¿Brad Pitt considera retirarse porque “ya es viejo”?

El actor piensa que a sus 56 años ya «es viejo», al menos según los estándares de Hollywood en los que la juventud es premiada ante todo.

La actual temporada de premios en la meca del cine ha servido para reconocer el trabajo de Brad Pitt en la película ‘«Once Upon a Time in… Hollywood» y reivindicarlo como una estrella atemporal que, al igual que el vino, mejora con los años.

Pero, además del tan esperado encuentro con Jennifer Aniston en la pasada gala de los premios SAG que ha causado controversia entre los fans de “Brannifer”, de lo que más se ha hablado en los últimos días ha sido de su increíble aspecto físico, con esa media melena dorada que sabe lucir mejor que nadie.

Sin embargo, él no opina lo mismo. A sus 56 años ha comenzado a notar los achaques de la edad; y los reconocimientos como el premio Maltin Modern Masters que le entregaron este miércoles en el Festival de Cine de Santa Bárbara, por su contribución a la industria a lo largo de su carrera de tres décadas, no contribuyen a hacerlo sentir menos mayor en una profesión que, ante todo, premia la juventud.

«Son este tipo de cosas y noches como la de hoy lo que me hacen darme cuenta.. me he hecho viejo. Llevo bastante tiempo en este mundo, dedicándome a lo mismo. Ya no soporto rodar por las noches, como hacía antes, y ahora siempre estoy encantado de cederle mi lugar a un doble en las escenas de acción. Y ya no me acuerdo de la primera regla del «Fight Club», afirmó durante su discurso para enumerar solo algunos de los cambios de los que se ha percatado.

Irónicamente, cuando pronunció la parte de su discurso en la que afirmaba «ser viejo», desde el público alguien gritó «estás guapísimo», como se puede apreciar en los videos del momento que circulan por las redes sociales.

Definitivamente, nosotros creemos que se ve mejor que nunca y esperamos seguir viéndolo en muchas películas.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images