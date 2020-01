Las confusas declaraciones de Shakira sobre su estado civil

Pese a los rumores de crisis que surgen periódicamente, al día de hoy, Shakira y Gerard Piqué siguen formando una de las parejas más sólidas del mundo deportivo y de la industria discográfica. Hace una década que se conocieron rodando el videoclip de la canción ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ del Mundial de Fútbol de 2010 y, desde entonces, han formado una idílica familia con sus dos hijos, pero nunca se han animado a pasar por el altar.

En su última entrevista para el programa 60 minutes, la cantante colombiana no tuvo reparo en hablar de los motivos por los que no han llegado a hacerlo para aclarar que no es porque ya se sientan casados, sino por culpa de su miedo patológico al matrimonio.

«El concepto me aterra sobremanera. No quiero que empiece a verme como su ‘esposa’. Quiero que me vea como… su novia. Su amante, la fruta prohibida. Quiero mantenerlo a raya y que piense que cualquier cosa es posible en función de cómo se comporte».

Curiosamente, lo que no le asusta lo más mínimo es referirse al jugador de futbol como su «marido». En una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde documenta su preparación a nivel físico de cara a su actuación en el intermedio del Super Bowl, la colombiana declaró uno de los ‘trucos’ que le enseñó su entrenadora personal para que consiga concentrarse por completo en su rutina de ejercicios y que consiste en apagar el celular hasta que haya concluido la sesión y pasado algo de tiempo con sus hijos: «Y así mi marido tampoco puede encontrarme», añadió Shakira entre risas.

https://www.instagram.com/p/Br6KhvYH0z1/

Además, parece que en el círculo de allegados de la pareja también se refiere a ellos como si fueran oficialmente un matrimonio: «Me encanta imaginarse al guapo de tu marido buscándote como un loco», le respondió su entrenadora, Anna Kaiser.

https://www.instagram.com/p/B7lo3blAwyL/

Sin embargo, por el momento ellos no tienen intención de cambiar su estado civil.

Por: Bang Showbiz/ Foto: Getty Images.