Shawn Mendes: música, romances y cómo es que hizo su fortuna

Desde su fortuna hasta las canciones que debes escuchar. Te contamos más sobre Shawn Mendes y su camino al éxito.

¿Quién es Shawn Mendes?

Su nombre completo es Shawn Peter Raul Mendes, nació en Ontario el 8 de agosto de 1998 y es uno de los cantantes jóvenes más reconocidos en la industria. Su padre, Manuel Mendes, es portugués y su madre, Karen, inglesa.

A los 14 años aprendió a tocar la guitarra y a raíz de ello hizo un canal en la aplicación de Vine haciendo covers de canciones. Con esto captó la atención del gerente artístico Andrew Gertier y de Ziggy Chareton. Así firmó con su primer sello discográfico y desde entonces ha lanzado tres álbumes de estudio y dado giras mundiales.

La carrera de un joven cantante

El primer álbum del cantante fue Handwritten, que entró al puesto número uno de los éxitos Billboard 200 y vendió más de 370 mil unidades en Estados Unidos. Stitches, que fue el tercer álbum, fue el cuarto lugar de los Billboard Hot 100 y la canción bajo el mismo título fue el más reconocido del artista.

Se ha llevado premios como: Teen Choice Award al Más Sexy (2017), MTV Europe Music Award por Mejor Canción del Año (a There’s Nothing Holdin’ Me Back). También el NJR Music Award a la Canción Internacional del Año por Señorita y Premio Juno al Álgum del Año en 2019.

¿Cuánto dinero tiene Shawn Mendes?

Se estima que Shawn Mendes gana semanalmente 22 millones 500 mil dólares, y mensualmente 97 millones 500 mil dólares.

¿Qué paso con Camila Cabello y Shawn Mendes?

Se hicieron pareja en 2019, pero Camila Cabello confesó en Rolling Stone que «tenía años enamorada de Shawn Mendes, desde 2015». Finalmente fueron novios y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y buscadas en internet.

A raíz de la cuarentena, ambos pasaron más tiempo unidos, al grado de vivir juntos. En agosto 2020 corrían los rumores de una posible ruptura, pues estaban distanciados y no compartían fotografías. Esto se desmintió cuando Camila compartió en sus redes un video de Wonder, lo más nuevo de Mendes. La estrella de Habana lo felicitó y días después el cantautor compartió una foto de los dos con la descripción de «Reina».

Los otros romances de Shawn

Asistió a la MET Gala con la modelo Hailey Baldwin —ahora esposa de Justin Bieber—, pero no duraron mucho tiempo. En 2016 publicó que estaba enamorado de Rachel McAdams (20 años mayor que él). Hubo algo con la actriz de 22 años, Lauren Giraldo y hubo fuertes rumores de la noticia con Taylor Swift.

Shawn Mendes: canciones que debes escuchar

Shawn Mendes – Wonder

La canción del próximo cuarto álbum, con el mismo nombre.

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

Una canción con muy buena crítica, que apareció en el repertorio del Illuminate World Tour.

Shawn Mendes – Stitches

La primer canción del artista en aparecer en Billboard y su primer aparición en el top 10 de los Billboard Hot 100.

Shawn Mendes – If I Can’t Have You

La interpretó por primera vez durante el Saturday Night Life en 2019 y fue número dos de los Billboard Hot 100.

Shawn Mendes – Treat You Better

Esta canción fue el segundo top 10 de Shawn. El video narra una situación de violencia machista, y al final muestra el número de la Línea Nacional de Violencia Doméstica.