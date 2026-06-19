¿Cuántos años tenía Anne Hathaway cuando fue mamá por primera vez? El dato que sorprende

La historia personal de Anne Hathaway siempre ha generado interés, especialmente cuando se trata de su faceta como madre. Una de las preguntas más buscadas en torno a ella es bastante simple: ¿cuántos años tenía cuando tuvo a su primer hijo?

La respuesta sorprende a muchas personas porque no encaja del todo con la idea de “maternidad temprana” que a veces se asocia con Hollywood.

La edad exacta de su primer embarazo

Anne Hathaway tuvo a su primer hijo, Jonathan Rosebanks Shulman, en marzo de 2016. La actriz nació en noviembre de 1982, lo que significa que tenía 33 años cuando se convirtió en madre por primera vez.

En ese momento, ya era una actriz consolidada en la industria del cine, con una carrera marcada por títulos muy conocidos y premios importantes. Su vida personal, sin embargo, se mantenía bastante discreta, algo que ha sido una constante en su forma de gestionar la fama.

Un segundo hijo unos años después

Después de su primer embarazo, Hathaway amplió su familia en 2019 con el nacimiento de su segundo hijo. En ese momento tenía 36 años, consolidando una etapa familiar que ha descrito en distintas ocasiones como profundamente transformadora.

Aunque no suele compartir demasiados detalles de su vida privada, sí ha hablado en entrevistas sobre cómo la maternidad cambió su forma de ver el trabajo, el tiempo y las prioridades.

Más allá de su carrera en Hollywood, la maternidad de Anne Hathaway ha sido una de las etapas más importantes de su vida, vivida siempre desde la discreción y la naturalidad. Getty Images

¿Por qué llamó la atención el embarazo de Anne Hathaway?

El interés por la edad en la que las celebridades se convierten en madres suele estar relacionado con la presión social y las expectativas que todavía existen alrededor de la maternidad.

En el caso de Anne Hathaway, su historia destaca porque muestra un recorrido distinto al estereotipo de “madre joven en ascenso”, y encaja más con una realidad cada vez más común: mujeres que deciden formar una familia en sus treinta bien establecidos.

Una maternidad vivida desde la discreción

A diferencia de otras figuras públicas, Hathaway ha mantenido a sus hijos lejos del foco mediático. No suele compartir imágenes ni detalles personales, y eso ha contribuido a que su vida familiar se perciba como un espacio protegido dentro de una carrera muy expuesta.

Saber que Anne Hathaway fue madre por primera vez a los 33 años ayuda a contextualizar una etapa importante de su vida, pero también refleja una tendencia más amplia: la maternidad ya no sigue un único calendario.