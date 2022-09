"Elle está muy ocupade": así presentó JLo a su hija como persona no binaria

Muchas cosas están pasando en el mundo del espectáculo, entre ellos que JLo anunció que su hija se identifica como persona no binaria. Esto significa que la cantante y actriz refirió a su hija Emme Maribel Muñiz con los pronombres "elle", ¿pero qué conlleva esto?

Emme, hija de Jennifer Lopez, se identifica como persona no binaria

Emme, la hija de 14 años de JLo, cantó con su mamá en el Dodgers Stadium y fue donde la diva del Bronx presentó a su hija por los pronombres elegidos por la adolescente.

En inglés, Lopez dijo: “I ask them to sing with me all the time but they won’t, so this is a very special occasion, because they’re very, very busy and booked and pricey. They're worth every single penny because theyr'e my favorite duet partner of all time,”, lo cual se traduciría a:

Le pedí a elle que cantara conmigo, pero no podía, así que es una ocasión muy especial, porque elle siempre está muy ocupade y reservade, y es care. Pero elle vale cada centavo porque es mi compañere de dueto favorite de todos los tiempos.

Una de las ocasiones en que la presentación madre e hija más llamó la atención fue cuando Emme apareció en el medio tiempo del Super Bowl 2020. Cantaron a dúo e interpretaron Let's Get Loud y Waka Waka mientras Shakira tocaba la batería.

"Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi amor y siempre seré tuyo", escribió Marc Anthony después de aquella presentación.

Esto significan los pronombres "elle", que usa Emme, la hija de Jennifer Lopez

Lo binario y no binario tiene que ver con el género. Por ejemplo, la gente que se siente identificada como masculino o femenino usa los pronombres 'él' o 'ella'.

La gente que no se identifica con alguno de estos dos grupos son no binarios. Y ser una persona no binaria les permite elegir la identidad con la que se sientan más cómodos. Entre los pronompres para seleccionar están "elle" (they/them).

¿Quién es Emme Maribel Muñiz?

Es la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony que nació el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York. Es la hermana gemela de Max.

Emme y Max son los gemelos que nacieron del matrimonio entre JLo y Marc Anthony, quienes se casaron en junio de 2004 y se divorciaron en 2011. Esta boda tomó lugar cinco meses después de que la cantante terminara su relación con Ben Affleck —con quien ahora sí se casará y lo obligó a firmar un prenup para tener sexo por lo menos 4 veces a la semana—.

People pagó seis millones de dólares por obtener las primeras fotos de los gemelos y es supuestamente la foto de famosos más cara que se ha pagado.

¿A qué se dedica Emme, la hija no binaria de Jennifer Lopez?

Emme, de 14 años, escribió un libro para niños llamado Lord Help Me: Inspiring Prayers for Every Day, ilustrado por la artista Brenda Figueroa y publicado en 2020. También ha prestado su voz en algunos videos musicales de su mamá, como Limitless.

Pero eso no es todo, ya que Emme acompañó a JLo en tour y se volvió viral al cantar una canción de Alicia Keys en un video del 2019.