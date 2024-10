Estas son las 15 mejores frases de Guillermo del Toro, el director mexicano que cumple 60 años

Guillermo del Toro, el renombrado director, productor y guionista mexicano, cumple 60 años, y su legado en el mundo del cine es innegable. A través de obras maestras como “El Laberinto del Fauno” y “La Forma del Agua”, ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, Del Toro ha compartido profundas reflexiones sobre la creatividad, el miedo y la belleza, aquí sus mejores frases.

La visión de Guillermo

Guillermo del Toro Gómez, cineasta mexicano nacido en Guadalajara en 1964, es reconocido mundialmente por su originalidad y pasión por lo fantástico. Formado en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de Guadalajara, su carrera se inició con cortometrajes y el diseño de maquillaje especial. Su ópera prima, “Cronos” (1993), lo posicionó como una voz singular en el cine latinoamericano.

“Con 20 años conocí al realizador Jaime Humberto Hermosillo, que me apadrinó. Él me enseñó esta frase: ‘Si no hay carretera, la construyes”, comentó el realizador a El País.

A lo largo de su trayectoria, Del Toro ha explorado diversos géneros, siempre con una estética visual cautivadora y una profunda sensibilidad por lo humano. Películas como “Pinocho” y “El hobbit” lo han consagrado como uno de los directores más aclamados de su generación, obteniendo múltiples premios, incluyendo el Oscar a Mejor Película y Mejor Director.

Guillermo del Toro se convirtió en el cuarto director mexicano en ganar el premio a Mejor Director en los Premios Oscar. Archivo

Las mejores frases de del Toro

El cine de Guillermo está marcado por una rica simbología y una profunda conexión con la mitología, explora temas universales como la infancia, la pérdida y la búsqueda de identidad. Del Toro ha demostrado una maestría en la creación de mundos oníricos y personajes inolvidables, convirtiéndose en un referente para cinéfilos de todo el mundo.

“Porque soy mexicano”.

“El triunfo es un instrumento de tortura, igual que la belleza y la perfección”.

“La vida puede traer un gran sufrimiento. Y la vida eterna puede traer sufrimiento eterno”.

“Lo que me interesa del fascismo es que es un hoyo negro de la voluntad”.

“Ante el terror y la deshumanización, la pasión humana era en sí misma un acto de desafío”.

“El amor no es transformación … El amor es aceptación y comprensión.”

“Saber a qué le tememos, es saber quiénes somos”.

“Las mentiras se descubren inmediatamente porque son como narices largas, visibles para todos menos para el que cuenta la mentira”.

“Debes hacer tu mejor esfuerzo, y eso es lo mejor que cualquiera puede hacer”.

“Lo único que hace que la vida humana tenga valor y significado es que es breve y finita”.

Del Toro es el cuarto mexicano en ganar tres Premios Oscar en competencia. Archivo

“Algo que no entiende ni la clase política ni la oligarquía es que la riqueza más grande es compartir.”

“La belleza del mundo es la imperfección”.

“El otro valor que tienen los jóvenes es la rabia de hacer cosas: ¡háganlas!”

“En este mundo uno recibe lo que da”.

“Todo lo bueno requiere paciencia”.

Estas frases no solo son un tributo a su trabajo, sino también una fuente de inspiración para futuras generaciones. Guillermo del Toro no solo es un maestro en la narración de historias, sino también un pensador que invita a la reflexión. Al celebrar sus 60 años, rendimos homenaje a su aportación al cine y a las valiosas lecciones que ofrece a través de sus palabras.