5 lecciones de estilo con las que recordaremos a Frances Sternhagen

Es imposible hablar de la década de los 90´s sin mencionar a la serie “Sex and the city”, protagonizada por Sarah Jessica Parker y matizada con la actuación de Frances Sternhagen, quien dio vida por seis temporadas a ‘Bunny MacDougal’, la suegra de ‘Charlotte York’, interpretada por Kristin Davis.

Hoy, la revista People dio a conocer por medio de un comunicado oficial que el pasado 27 de noviembre, Sternhagen falleció a los 93 años de edad “por causas naturales”, en su casa de New Rochelle, Nueva York.

Sin embargo, más allá de la tristeza, vale la pena recordar a la actriz y a su icónico papel en la serie que cuenta la historia de la columnista Carrie Bradshaw, el cual nos dió varias lecciones de moda madura para recordar y asentarlas en nuestros básicos de estilo.

El uso de perlas como sinónimo de elegancia

Bunny MacDougal contaba con elementos recurrentes en su forma de vestir

En la mayoría de los capítulos de “Sex and the city” en los que Frances Sternhagen aparecía, su personaje solía complementar sus looks con llamativos collares de de perlas, los cuales históricamente se han asociado con la elegancia, sofisticación y un notable apego a la tradición que asocia su significado con la pureza.

El poder de la actitud para lucir elegante

Frances interpretó por años a la suegra de Charlotte York

A pesar de que muchas veces el papel de Bunny MacDougal se atrevía a mezclar texturas y estilos, el personaje siempre sacaba a flote su gran sentido del humor y su capacidad para mostrarse segura, lo cual hacía que la combinación más simple o el más desenfadado estilo navy luciera completamente elegante, emanando una vibra de aquellas amas de casa de los 40´s, cuya apariencia lucía impecable ,a pesar de la practicidad que representaban.

La atemporalidad de los looks monocromáticos

Los looks en rosa también eran una variable común en el estilo de Bunny MacDougal

Otra de las lecciones de estilo aprendidas del rol de Bunny fue acerca de la atemporalidad y versatilidad de los looks monocromáticos para siempre lucir elegantes.

Apegados al barbiecore, algunos de los capítulos más icónicos de la actriz se ven aderezados por espléndidos looks donde un solo color es el que reina en su fit.

Así mismo, la recientemente fallecida actriz demostró que nunca es suficiente color cuando de resaltar entre multitudes se trata.

Marca tu propio estilo a partir de la repetición

Los looks de Bunny MacDougal solían tener un toque único, otorgado por los accesorios

Si lo que siempre has buscado es que se te distinga por el uso de ciertas prendas, como chamarras denim o algún tipo de zapatos, no deberías dudar en seguir el ejemplo del papel de Frances Sternhagen en “Sex and the city”, quien comprobó que a partir de la repetición constante de fórmulas puede lograrse un statement de estilo propio. En su caso, el uso de perlas, moños y cardigans fue la variable que ayudó a destacar a su personaje por medio de su agudo sentido de la moda.

Un accesorio hace la diferencia

El mundo del entretenimeinto y la moda están de luto por la partida reciente de Frances Sternhagen

Otra de las lecciones dadas por Sternhagen tiene que ver con el uso de accesorios, los cuales nunca deben ser un aspecto descuidado, ya que apartir de ellos podemos comunicar un mensaje específico o simplemente encontrar adhesión al look de alguien con quien queremos lucir en conjunto, ya sea por medio del color, la tela o la textura.

Sin duda, un gran hueco queda en el mundo del estilo con la partida de Frances Sternhagen. Sin embargo, podemos seguir rindiéndole homenaje a partir de nuestras apuestas de moda.